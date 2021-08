Amtsarzt des Altenburger Landes informiert zur Corona-Impfung

Altenburg. Podcast zur Schutzimpfung auf Internetseite des Altenburger Landes.

Der Amtsarzt des Altenburger Landes empfiehlt den Bürgern, sich mit einem der zugelassen Impfstoffe gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. „Der Nutzen einer Impfung überwiegt deutlich“, so Stefan Dhein.

Infos auch für Eltern

In seinem aktuellen Podcast, der auf der Homepage des Altenburger Landes (www.altenburgerland.de) veröffentlicht ist, widmet sich der Leiter des Gesundheitsamtes dem Thema Impfen und beantwortet die wichtigsten Fragen. Dazu zählen unter anderem: Soll man sich jetzt eigentlich noch impfen lassen? Wie sicher sind die Wirkprinzipien? Was sind die Risiken der verschiedenen Impfstoffe? Wie funktionieren die Messenger-RNA-Impfstoffe? Was sollten Eltern bedenken, wenn es um die Impfung ihrer Kinder geht?

Diese und weitere Fragen rund ums Impfen wird der Chef des Gesundheitsamtes des Altenburger Landes in seinem Podcast beantworten.