Amtseinführung mit Verspätung in Altenburg

Wird am 29 August in sein Amt eingeführt: Altenburgs Kantor Johann Friedrich Röpke.

Altenburg. Kantor Johann Friedrich Röpke wird am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Brüderkirche offiziell begrüßt.

Altenburgs Kantor Johann Friedrich Röpke wird am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Brüderkirche in Altenburg in sein Amt eingeführt. Coronabedingt passiert das mit halbjährlicher Verspätung. Doch nach langer Zeit erklingen im Gottesdienst dann wieder mehrere musikalische Ensembles.

Johann Friedrich Röpke stammt aus einer Kirchenmusikerfamilie. Maßgeblich geprägt wurde er von seinem Großvater, Kirchenmusikdirektor Jürgen Irmscher. Nach dem Abitur lebte und arbeitete er ein Jahr im englischen Cambridge, wo er seine Orgelausbildung intensivierte.

Im Wintersemester 2014/2015 begann er sein Kirchenmusikstudium an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle (Saale). 2018 absolvierte er erfolgreich die Bachelorprüfung und 2021 schloss er erfolgreich den Masterstudiengang ab.

Altenburg ist seine erste Kantorenstelle. Sein erstes Ziel: Die Gruppen nach der pandemiebedingen Pause wieder aufbauen und die Freude an der Musik wecken. „Jeder, der sich für Musik interessiert, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen“, sagt Röpke.