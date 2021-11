An mehreren Autos in Altenburg randaliert

Altenburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend an mehreren geparkten Fahrzeugen in Altenburg erheblichen Schaden verursacht. So wurden laut Polizei Scheinwerfer und Rückleuchten bei einem BMW und einem Fiat in der Runkwitzstraße beschädigt.

Zudem wurden in der Martin-Luther-Straße eine Seitenscheibe bei einem Skoda und eine Heckscheibe bei einem Fiat eingeschlagen.

Die Polizei bittet Bürger, welche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

