Nöbdenitz. Statt in der Postersteiner Neuen Scheune gab es in diesem Jahr eine Andacht in Nöbdenitz im Freien.

Am dritten Advent lud die Kirchgemeinde Nöbdenitz zur Open-Air-Andacht in den festlich geschmückten Pfarrhof nach Nöbdenitz ein. Die Andacht mit Pfarrer Dietmar Wiegand aus Weißbach wurde musikalisch von den Ronneburger Turmbläsern ausgestaltet.

In all den anderen Jahren fand am dritten Advent ein festlicher Nachmittag in der Neuen Scheune in Posterstein statt. In diesem Jahr ist das nicht möglich. Dennoch wollte der Gemeindekirchenrat ein wenig von der adventlichen Stimmung einfangen. Deshalb waren die Mitglieder froh, dass sich die Ronneburger Turmbläser unter Leitung von Thomas Leich kurzfristig für die Begleitung der Open-Air-Andacht im Nöbdenitzer Pfarrhof gewinnen ließen.