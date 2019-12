Altenburg. Ex-Vereinschef Michael Wolf ist wieder in den Vorstand gewählt worden.

André Neumann ist neuer Altenburger Tourismusverbandschef

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Altenburger Land wurde Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. „Mein Ziel als Vorstandsvorsitzender ist es, die Gästezahlen in der Region zu steigern und viele zufriedene Besucher in der Region Altenburger Land willkommen zu heißen“, so Neumann.

Michael Wolf, der seit Ende 2015 an der Spitze des Tourismusverbandes stand, hatte das Amt Ende 2018 für eine Übergangszeit von einem Jahr übernommen, um es nun, in bewährter Praxis, an einen Amtsinhaber zu übergeben. Die Mitglieder wählten Landrat Uwe Melzer (CDU) zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden und Michael Wolf zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden. Unterstützt wird die Vorstandsarbeit durch Kathy Träger-Thieme, Geschäftsführerin der Hotel-Pension Treppengasse, Sabine Hofmann vom Museumsverein Burg Posterstein, Sven Schrade (SPD), Bürgermeister von Schmölln, Klaus Börngen (Heimatverein Göpfersdorf), Bürgermeister der Gemeinde Göpfersdorf, Heidi Hindemith, Geschäftsführerin des Hotel Bellevue, Bastian Leikeim, Geschäftsführer der Brauerei Altenburg sowie Bertram Burkhardt, Geschäftsführer der Straußenfarm Burkhardt.