Andreas Bayer meint, man muss vor der eigenen Tür kehren

Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein: Wer Dreck verursacht, hat ihn unverzüglich selbst wegzuräumen. Als ist die Person am Lenkrad verantwortlich, nicht die Firma oder die Genossenschaft, von derem Gelände der Schmutz stammt. So steht es auch im Paragraf 32 der Straßenverkehrsordnung. Doch so einfach ist es im Alltag eben meist nicht. Ein Landwirt, der vom Feld fährt, kann nicht alle 20 oder 100 Meter anhalten und hinter seinem Fahrzeug den Besen schwingen. Auch ein Lkw-Fahrer, der so verfährt, wird wohl nach einem Tag arbeitslos sein.

Daher habe ich Verständnis, wenn die Straße mal etwas schmutzig ist. Auch wenn ich selbst dadurch schon einige Male fast aus der Kurve geflogen wäre. Wichtig ist, dass alle Beteiligten bestrebt sind, die Gefahren zu mindern. Der Schmöllner Bauhof besitzt eine große Kehrmaschine für die Straße und eine kleine für die Rad- und Fußwege. Da sich das Stadtgebiet seit diesem Jahr mehr als verdoppelt hat, ist es sicher nicht abwegig, die Anschaffung einer zweiten Straßen-Kehrmaschine in Betracht zu ziehen. Auf Zuruf von Firmen darf der Bauhof zwar nicht kehren, aber wenn der Verursacher bekannt ist, darf die Stadt trotzdem eine Rechnung schreiben. Was am Ende dasselbe ist.