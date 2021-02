Ab Montag können in Altenburg wieder Bücher bestellt und kontaktlos ausgeliehen werden.

Altenburg. Ab 15. Februar können in Altenburg wieder Medien bestellt werden.

Anfragen möglich zur kontaktlosen Ausleihe in Altenburg

Nachdem nunmehr die kontaktlose Ausleihe in der Stadtbibliothek Altenburg möglich ist, werden die Bibliotheksmitarbeiter alle bisher aufgelaufenen Anfragen in dieser Woche abarbeiten.

Ab Montag, 15. Februar, können neue Bestellungen telefonisch oder per E-Mail abgegeben werden. Die Ausleihe ist wie folgt möglich: Konkrete Bestellungen können per E-Mail (bibliothek@stadt-altenburg.de) oder telefonisch (03447) 31 50 58 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr abgegeben werden.

Überraschungspaket wird zusammengestellt

Ideen und Anregungen kann man sich vorab auch über den Online-Katalog der Stadtbibliothek „opac“ (www.stadtbibliothek-altenburg.de) holen. Wer keinen konkreten Wunsch hat, für den stellt das Bibliotheksteam auch gern ein „Überraschungspaket“ nach den Interessen der Leser zusammen. Das Bibliotheksteam vereinbart mit jedem Nutzer dann einen individuellen Abholtermin, an dem die Medien im Treppenhaus bereitstehen. So soll gewährleistet werden, dass sich die Bibliotheksnutzer nicht im Gebäude begegnen. Daher wird darum gebeten, den Termin einzuhalten.

Rückgabe über Medienbox

Die Rückgabe von Medien kann über eine Medienbox im Eingangsbereich der Bibliothek (Lindenaustraße 14) erfolgen. Besucher müssen dabei auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln achten.