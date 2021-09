Angehende Restauratorinnen starten ins Altenburger Praxisjahr

Altenburg. Insgesamt 41 Interessenten hat es für vier Praxisplätze gegeben.

Vier junge Praktikantinnen begrüßte das „Altenburger Praxisjahr für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung“ jetzt in der Kreisstadt. Das außergewöhnliche Programm ist ein gemeinsames Ausbildungsprojekt der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen (KAG), des Restaurierungsateliers Schaefer und der „pons asini Linke, Dähne & Partner Restauratoren PartG“.

Das Jahr bietet den Praktikantinnen die Möglichkeit, das für das Fachstudium der Restaurierung vorgesehene Pflichtpraktikum über zwölf Monate in Altenburg zu absolvieren. Für den inzwischen fünften Jahrgang hatten sich auf die insgesamt vier Praktikumsplätze 41 Interessenten aus verschiedenen Bundesländern beworben. Auch aus dem Ausland, unter anderem aus Singapur und Chile, erreichten Bewerbungsschreiben die Skatstadt.

Wichtiger Ausbildungsstandort

Am 31. August endete der vierte Jahrgang (2020/2021), zu dem sich bereits 37 Personen beworben hatten. Die stetige Steigerung der Bewerbungszahlen bestätigt laut Pressemitteilung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft letztendlich nicht nur die Qualität des Programmes, sondern auch Altenburg mit seinen Museen und freien Restaurierungsateliers als wichtigen Ausbildungsstandort in der Thüringer Museumslandschaft.

Entwickelt wurde das Programm von Uwe Strömsdörfer, Leiter des Schloss- und Spielkartenmuseums im Residenzschloss Altenburg, gemeinsam mit den freischaffenden Altenburger Diplom-Restauratoren Arnulf Dähne und Johannes Schaefer.

Der Nachwuchs wird in dem erfahrenen zehnköpfigen Team von Restauratorinnen und Restauratoren aus allen Werkstätten und den an den Museen beschäftigten Kunsthistorikerinnen und -historikern umfassend angeleitet und erhält Einblicke in die zukünftige Arbeitswelt.

Langfristige Begleitung

Dabei wird das Programm, welches sich im ersten Halbjahr besonders auf die Absolvierung der Eignungsprüfung an den entsprechenden Hochschulen und Universitäten ausrichtet, stetig weiterentwickelt, um den zukünftigen Studentinnen und Studenten die besten Grundlagen für die universitäre Ausbildung zu bieten.

„Letztendlich findet die Begleitung unserer zukünftigen Studentinnen und Studenten nicht nur während der Praktikumsphase statt. Seit letztem Jahr organisiert das Altenburger Praxisjahr sogenannte Werkstatttage, die sich besonders an unsere sogenannten Alumni richten, also an Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen oder auch an Studentinnen und Studenten der Restaurierungsstudiengänge. Vermittelt werden an diesen Tagen besonders Themen, welche sich mit der Arbeitswirklichkeit zukünftig arbeitender Restauratorinnen und Restauratoren auseinandersetzen“, so Strömsdörfer über das Altenburger Praxisjahr für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung.