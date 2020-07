Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmelden für Sommer-Büchertreff in Altenburg

Altenburg. Nach längerer Pause findet am Mittwoch, 22. Juli, 16 Uhr, ein Büchertreff statt. Die Schauspielerin Mechthild Scrobanita hat sich intensiv mit dem Leben der legendären Sängerin Edith Piaf beschäftigt und so wird diese nur 1,47 Meter große, zierliche Französin zum Thema dieses beliebten Nachmittags in der Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 in Altenburg. Die Mitarbeiter der Bibliothek freuen sich auf den Nachmittag und bitten um rechtzeitige telefonische Anmeldung 03447/31 50 58, die ab sofort entgegen genommen werden.

Aufgrund der Hygienebestimmungen durch die Corona-Pandemie ist nur eine begrenzte Besucherzahl in dieser Freizeiteinrichtung möglich. Vorsorglich und weil sich eine große Nachfrage abzeichnet, bietet die Bibliothek noch einen weiteren Termin mit Mechthild Scrobanita am Mittwoch, 29. Juli, ebenfalls um 16 Uhr, an.