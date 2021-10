Anne Franks Tagebuch als Mono-Oper in Altenburg

Altenburg. Premiere am 29. Oktober im Theaterzelt Altenburg.

Schon Eleanor Roosevelt nannte Anne Franks Tagebuch eines „der weisesten und bewegendsten Kommentare zum Krieg und seinen Auswirkungen auf den Menschen“.

Der russische Komponist, Maler und Schriftsteller Grigori Frid (1915-2012) hat dieses berührende Zeitdokument einfühlsam und den Gefühlsregungen nachspürend vertont. Aufwühlend beschreibt er in seiner Mono-Oper die Ängste, die Anne durchlebt, wie sie trotz lebensbedrohlicher Umstände zur Frau reift und dabei immer ihren Humor bewahrt und gelassener wird. Ihren unerschütterlichen Optimismus schöpft sie aus der Fähigkeit, ihre Situation schreibend zu verarbeiten, aus ihrer Liebe zu ihrem Schicksalsgenossen Peter und aus ihren Naturbeobachtungen aus dem Dachfenster des Hinterhauses.

Im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ hat jetzt Frids Mono-Oper am Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere im Theaterzelt Altenburg. Eine weitere Vorstellung findet am Freitag, 5. November, 19.30 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

In der Rolle der Anne tritt Kathrin Filip auf. Sie war 2016/17 Mitglied des Thüringer Opernstudios und ist seit 2017 festes Ensemblemitglied am Theater Münster.

Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie unter www.theater-altenburg-gera.de.