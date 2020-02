Schmölln. Abwassersituation in Langer Gasse in Großstöbnitz soll verbessert werden.

Anschluss an Kläranlage für 2026 geplant

Zur Sitzung des Technischen Ausschusses am Montagabend in Schmölln ging es um die Abwassersituation in der Langen Gasse in Großstöbnitz.

„Das brennt schon seit Jahren“, weiß Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Auch zur jüngsten Einwohnerversammlung im Ortsteil wurde das Thema angesprochen. Im Januar habe es schließlich einen Vor-Ort-Termin gegeben. Problem ist aktuell, dass vorgeklärtes Wasser über Freileitungen in die Sprotte fließt. „Mittelfristig sollen die Häuser an die Kläranlage angeschlossen werden“, sagt der Rathauschef. Abstimmung mit Landkreis Allerdings müssen sich die Anwohner noch etwas gedulden. Im Rahmen der Dorferneuerung steht die Maßnahme zwar auf dem Plan, aber erst 2026. „Das ist ohnehin noch sehr lange hin und nun wollten die Großstöbnitzer von uns wissen, ob der Anschluss in sechs Jahren tatsächlich erfolgt“, erzählt Schrade. Sinnvoll wäre es, nicht nur die Leitungen fürs Abwasser zu legen, sondern zugleich die Straße zu sanieren. Problem: Es ist eine Kreisstraße. „Wir werden uns also mit dem Kreis abstimmen müssen“, sagt Sven Schrade. Sollte der Landkreis kein Geld für den Straßenbau haben, soll untersucht werden, ob es bautechnologisch möglich ist, nur den Anschluss an die Kläranlage zu realisieren.