Arbeiterwohlfahrt will Sitz nach Schmölln verlagern

Die beiden Kindergärten-Neubauten in Schmölln und Altkirchen sollen Ende 2021 ihren Betrieb aufnehmen, doch bislang stockt das Verfahren. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) hatte sich als einziger freier Träger um den Betrieb der beiden Einrichtungen beworben und folglich den Zuschlag erhalten. Andreas Bayer sprach mit Cornelia Schulze, Bereichsleiterin Kindertagesstätten bei der Awo in Gößnitz.

Welches pädagogische Konzept verfolgt die Awo in den beiden beabsichtigten Neubauten in Schmölln und Altkirchen?

Wir haben uns in beiden Einrichtungen entschieden, eine generationenübergreifende Pädagogik unter dem Motto „Alt und Jung unter einem Dach“ als Schwerpunkt der täglichen Arbeit zu verorten.

Wie ist die Awo darauf gekommen - Kinder und Senioren „unter einem Dach“?

Durch das Hochwasser von 2013. Damals war eine unserer Gößnitzer Kitas komplett zerstört. Innerhalb von nur zwei Tagen hatten wir eine Übergangslösung gefunden – in unserem Altenpflegeheim in Hainichen. Wir hatten kurzerhand das Dachgeschoß in eine Übergangskita umgewandelt und dort knapp 35 Kinder betreut. Wir haben die Beobachtungen aufgegriffen, dokumentiert und in einer fachlichen Konzeption festgehalten. Aus diesen positiven Erfahrungen heraus haben wir uns bewusst für diese konzeptionelle Ausrichtung in Altkirchen und Schmölln entschieden und uns im November 2018 beworben.

Was ist der Gewinn für die Kinder und Senioren?

Kinder profitieren vom Erfahrungsschatz und dem Wissen der „Alten“, lernen Geschichte, Traditionen oder alte Handwerkstechniken kennen. Die Senioren erhalten den Kontakt zur jüngeren Generation, sind „mit dabei“ anstatt „am Rand“ und erfahrenen durch die Kinder ein Gefühl des Gebrauchtwerdens. Und noch etwas wirkt positiv und erleichternd: Kinder brauchen Zeit und Senioren haben Zeit! Bei Kindern stärkt das die Bildungspotenziale und bei Senioren wirkt es dem Alterungsprozess entgegen. Die Freiwilligkeit auf beiden Seiten ist selbstverständlich, niemand wird gezwungen.

Wie soll der Kontakt zwischen Kindern und Senioren erfolgen?

Die beiden Häuser sind architektonisch so konzipiert, dass sich in der unteren Etage die Kindertagesstätten befinden. In der oberen Etage sind zwei Wohngemeinschaften für jeweils zwölf Seniorinnen. Es gibt eine Art „Marktplatz“ für gemeinsame Treffen, für Gespräche oder kleine Aufführungen. An beiden Standorten gibt es ein Kinderrestaurant mit Kinderküche, in der gemeinsam gekocht und gebacken wird.

Was enthalten die Neubauten außerdem?

In Altkirchen ist in der unteren Etage noch eine kleine Begegnungsstätte geplant, welche für die Dorfgemeinschaft, die WG-Bewohner, aber auch für Elternabende und Veranstaltungen genutzt werden kann. Das Haus in Schmölln ist etwas größer geplant. Hier soll im Untergeschoss neben der Kita noch ein regionaler Standort des Awo Bildungswerkes entstehen. Das ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung und als freier Träger der Erwachsenenbildung anerkannt. Alle Menschen können diese Angebote wahrnehmen. Das Spektrum ist vielfältig, es gibt größere Veranstaltungen, Fachtage oder Experten-Vorträge, aber auch kleine Teamangebote und Seminare.

All dies soll Pädagogen, Pflegekräfte und weitere Interessierte in die Stadt ziehen. Die regionale Verwaltung der Awo soll perspektivisch auch in Schmölln ihren Sitz haben. In der oberen Etage soll neben der Senioren-WG der seit vielen Jahren in Schmölln verortete Häusliche Pflegedienst sein neues Domizil finden. Dieser ist in den vergangenen Jahren beständig gewachsen und benötigt dringend neue Räume.

Wie soll die Platzvergabe in den Kindertagesstätten erfolgen?

Wir haben uns mit der Stadt Schmölln auf ein Verfahren zur Vergabe der Betreuungsplätze geeinigt und vertraglich festgehalten. Auch die Betreuungsentgelte werden immer in Abstimmung mit der Stadt gemeinsam festgelegt.

Wie sieht die Zeitschiene aus?

Seit Dezember 2019 liegen die kompletten Bauantragsunterlagen vor. Mit dem Abschluss der Verträge zwischen der Stadt Schmölln und der Awo AJS gGmbH können die Bauanträge beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden und die weiteren Planungsprozesse vorangetrieben werden. Parallel zum Genehmigungsverfahren erfolgt ein beschränktes Ausschreibungsverfahren. Es werden regionale Firmen für die Abgabe eines Angebotes angefragt. In Abhängigkeit zum Erhalt der Baugenehmigung, dem Rücklauf der Angebote und der dann herrschenden Jahreszeit erfolgt der Baubeginn.

Wann können Spatenstich und Einweihung gefeiert werden?

Ab dem Baubeginn beträgt die Bauzeit etwa anderthalb Jahre.

Was ist Ihnen als Awo-Bereichsleiterin noch wichtig?

In den beiden Projekten steckt viel eigenes Herzblut. Schmölln ist meine Heimatstadt, hier bin ich aufgewachsen. In Altkirchen wohne und lebe ich mit meiner Familie. Die Umsetzung der Projekte würde mich sehr stolz machen, von der positiven Wirkung auf Kinder und Senioren bin ich überzeugt. Wir waren der einzige freie Träger, der sich der Herausforderung, gleich zwei Projekte dieser Größe zu stemmen, gestellt und sein Interesse bekundet hat. Bei den Beratungen mit der Verwaltung entwickelte sich eine professionelle Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitierten. Nach dem noch ausstehenden Stadtratsbeschluss haben wir geplant, zeitnah für Eltern und Interessierte Informationsveranstaltungen anzubieten, Fragen zu beantworten und erste Einblicke in das Bauprojekt zu geben.