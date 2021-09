Architektonische Perlen des Altenburger Landes entdecken

Abendstimmung über Heyersdorf. Die Kirche kann am 12. September besichtigt werden.

Altenburg. Tag des offenen Denkmals: Was im Altenburger Land in diesem Jahr geboten wird, Teil 1.

Aus Anlass des Denkmaltags wird Besuchern im Altenburger Land viel geboten. Wir blicken ins Programm des Tages des offenen Denkmals.

Samstag, 11. September

Kleinmecka: Kulturhof Kleinmecka, ehemaliger Vierseithof, 19 Uhr, Robert Herrmann und Freunde laden ein zum Konzert.

Sonntag, 12. September

Romschütz: Kirche St. Matthäus, auf dem Gelände der 1725 abgebrochenen Kirche in der Zeit bis 1737 durch Gottfried Samuel Vater im Stil des Barock errichtet; von 1999 bis 2015 schrittweise saniert und restauriert, Die Romschützer Kirche gehört zu den wenigen Rotunden, die in schöner ansprechender Schlichtheit gehalten ist und von der man sagt, dass sie in ihrer Bauform ein verjüngtes Abbild der Dresdner Frauenkirche darstellt;

Führungen durch die restaurierte Kirchen zwischen 13 und 16 Uhr.

Schwanditz: Ehemaliges Rittergut, Kuhstallgebäude von 1760 mit dem längsten Oberlaubengang des Altenburger Landes;

10 bis 18 Uhr: Öffnung des Landwirtschafts- und Ferienhofes mit Hofladen, Park, Garten und Teich, Besichtigung des denkmalgeschützten und sanierten Kuhstallgebäudes mit restaurierter Porstube, Gewölbe und Oberlaubengang, Vorstellung des neuen Nutzungsprojektes, Präsentation alter Kartoffelsorten aus eigenem Anbau.

Garbisdorf: Kulturgut Quellenhof, Großer Vierseithof, 1804 errichtet nach Brand; Wohnhaus mit gefasster Bohlenstube, umgenutzt zum Kunst- Kultur- und Begegnungshof im Altenburger Land;

10 bis 17 Uhr: Dauerausstellung in der sanierten Scheune: „Leben auf dem Dorf – damals und heute“, 20. Holzbildhauerpleinair mit Ausstellung in der Haferscheune, Informationen zum Stand der Instandsetzungsarbeiten, Besichtigung des Vierseithofes, der restaurierten Bohlenstube, des Bauerngartens.

Heyersdorf: Kirche, Turmviereck ältester Teil aus dem 11. Jahrhundert. Achteckturm 1740 erneuert. 1833 Kirchenschiff vergrößert und Innenraum im klassizistischen Stil umgebaut, Opitz-Orgel von 1858. 2007-10 Restaurierung und Erneuerung des Dach- und Turmbereichs sowie der Außenfassade, nach archäologischen Grabungen erfolgte 2011-14 die Restaurierung des Innenraums. 2017 Restaurierung der Opitz-Orgel;

10 bis 17 Uhr: Führungen bei Bedarf, Infos zu Baugeschichte, Renovierungsmaßnahmen, Orgelrestaurierung, Turmbesteigung mit Besichtigung der Glocken.

Langenleuba-Niederhain: „Halbes Schloss“, Neubau einer barocken Schlossanlage auf den Resten einer mittelalterlichen Wasserburg von 1707-1711. 1838 Abriss des Südflügels, seither wird das Objekt als „Halbes Schloss“ bezeichnet. Ab 1964 Leerstand. Seit 2019 Sicherungsmaßnahmen. Heute Drei-Flügel-Anlage um Innenhof mit bauzeitlichen Ausstattungselementen;

10 bis 17 Uhr: Schein & Sein – Was ist das Halbe Schloss? Verloren geglaubter Schatz, Geisterhaus, Schandfleck?, Führungen durch Teile der Schlossanlage, Ausstellung von Arbeiten der Fachhochschule Erfurt – Bestandsaufnahmen und Entwürfe zu einer möglichen Erweiterung des Schlosses, Die Daetz-Stiftung präsentiert Exponate ihrer Sammlung, welche zu den mythologischen Darstellungen der Decken im Schloss in Dialog treten.

Lucka: Heimatmuseum, Fachwerkhaus wurde 1788 von der Stadt als Hirtenhaus erbaut. Ab 1851 in Privatbesitz, diente es bis 1999 als Wohnhaus. Vom Verfall bedroht, übernahm 1999 die Stadt das Gebäude, restaurierte es und übergab es dem Heimatverein als Domizil; 9 bis 15 Uhr: Führung nach Bedarf durch Mitglieder des Heimatvereins Lucka, Ausstellung zur mittelalterlichen Wasserburg Breitenhain mit ehemaligem Rittergut und alter Pfarrkirche, Ausstellung künstlerische Handarbeiten von Karla Klein.

Bahnhofstraße 31: Villa im Jugendstil um 1900, restauriert von 2017 – 2020; 10 bis 17 Uhr: Besichtigung der Villa, Infos zur Restaurierung.wird fortgesetzt