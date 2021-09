Architektur des Altenburger Landes entdecken

Altenburg. Tag des offenen Denkmals, Teil 2: Was im Altenburger Land geboten wird.

Aus Anlass des Denkmaltags wird Besuchern im Altenburger Land viel geboten. Wir blicken ins Programm des Tages des offenen Denkmals.

Sonntag, 12. September

Breitenhain, Burgstraße 28: Ehemaliges Rittergut Breitenhain, das einst zur mittelalterlichen Wasserburg Breitenhain gehörte, die 1981 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde; 9 bis 15 Uhr: Geplant ist eine Ausführung zur Nutzung und Sanierung des Gebäudebestandes.

Breitenhain, Burgstraße: Alte Pfarrkirche. Die ursprüngliche Kapelle gehörte zur mittelalterlichen Wasserburg Breitenhain. Als spätere Pfarrkirche mit romanischer Apsis spielte sie eine wesentliche Rolle bei der Einführung der Reformation im Ort. Die Kirche ist teilsaniert, aber nicht mehr in Benutzung; 9 bis 15 Uhr: Kirchenbesichtigung, Vorstellung der Kirche durch Kirchgemeindemitglied Manfred Eisert.

Zipsendorf, Zeitzer Straße 77: Kulturhalle, 1929 bis 1930 in der Bauhausära als Sport- und Kulturhalle errichteter Klinkerbau; 11 bis 17 Uhr: Bilderausstellung Historie der Kulturhalle und 850 Jahre Zipsendorf sowie ein Film mit historischen Bildern von Meuselwitz.

Meuselwitz: Rundgang durch das ehemalige Hasag-Gelände; Treffpunkt: 10 Uhr Weinbergstraße/ Nordstraße, Erläuterungen zur Geschichte der Hasag.

Ehrenhain, Waldenburger Straße 33: Vierseithof erbaut um 1669/1670, Fachwerkhof mit Torhaus und reich profiliertem Holztor mit Pforte, Wohnstallgebäude mit Porstube und Oberlaubengang, Umgebindewohnhaus mit Schmuckfachwerkgiebel und Bohlenstube, Scheune und großer Streuobstwiese; 10 bis 17 Uhr Führungen durch den Bauernhof, zudem Informationen zu den Ergebnissen bauhistorischer Untersuchungen; Dreschvorführung durch den Besitzer Bernd Bauch, Inbetriebnahme der historischen Wäschemangel, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Alltagsgeräten.

Engertsdorf, Am Feld 2: „Hinteruhlmannsdorfer Komödiantenhof“ mit historischem Wandermarionettentheater; 11 bis 17 Uhr Führungen zu jeder vollen Stunde, Ausstellungsrundgang mit Blick hinter die Kulissen: historische Bühnenprospekte, Kulissen, Figuren, filmische Dokumente, Versatzzeug.

Frohnsdorf, Dorfstraße 35: Kleiner Dreiseithof/Handgut, Gärtnerhof Wagner, Wohnstallhaus, Ständerbauscheune um 1705 laut Inschrift, Wirtschaftsgebäude mit zweibogigem Laubengang – einem der kleinsten im Altenburger Land; 11 bis 16 Uhr Hofführungen mit alten Erinnerungen rund um den Wagnerhof; Kleine Fotoausstellung „Vom Turnen auf dem platten Land – anno dazumal“ – Präsentation der ersten Heimatforschungsergebnisse zum Turnverein Frohnsdorf 1912 – 1948;Besichtigung des Holzstalls mit kleiner Alltagsausstellung.

Kleinmecka, Kulturhof Kleinmecka, ehemaliger Vierseithof, Projekt „Cultural farming – Kulturhof Kleinmecka – ein Denkmal in Not“; 10 bis 17 Uhr Vorstellung des Projektes, Einblick zum Stand der Restaurierungsarbeiten und Entwicklung des Hofes zum ländlichen Kulturzentrum. Robert Herrmann und Marcus Friese sprechen über die Geschichte und die Restaurierungsarbeiten des Hofes in Kleinmecka. Sie erläutern die Zukunft des Hofes und dessen Rettung und Entwicklung zum Kulturzentrum, Lehmbauen für Kinder mit Bernd Voigt.

Ziegelheim: St. Marienkirche, erbaut als Wallfahrtskirche circa 1507 – 1518 von Baumeister Paul Pausche. Gelegen auf der höchsten Erhebung der Flur Ziegelheim ist sie ortsbildprägend; 10 Uhr Ernte- Dank-Gottesdienst, danach Führungen nach Bedarf, 13 und 15 Uhr werden Turmführungen angeboten.

Ponitz, Renaissanceschloss, 1568 – 74 im Stil der Renaissance umgebaut, in dem es heute noch erhalten ist. Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgte 1574. Im Obergeschoss mit Kassettendecken ausgestattet. Aufwendig saniert und restauriert seit 1990. Heute überregionales Kultur- und Veranstaltungszentrum. Von 10 bis 17 Uhr Ausstellung mit Arbeiten von Magda Langenstraß-Uhlig und Klaus Rainer Uhlig, Verkaufsstände von Keramik über Honig bis Handarbeiten, Schlossantiquariat „Jedes Buch ein Baustein für das Schloss“.

