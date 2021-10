Auf der Altenburger Teichpromenade auf Schnäppchenjagd

So wie Emma und Josephine stöberten Kinder zu gern an diesem Kuscheltierbestand herum.

Altenburg. Trödelmarkt mit 40 Ständen lockt Hunderte Besucher nach Altenburg.

„Heute geht es auf Schnäppchenjagd“, sagte Trödelmarktbesucher Lutz Reiber und ging schnell zu den Teichpromenaden, um an einem der ersten Flohmarktstände eine silberne Kette für seine Frau Irma zu kaufen. „Die Autofahrt hierher hat sich gelohnt. Im Juwelier-Laden wäre womöglich die doppelte Kaufsumme angefallen“, so der Peniger nach dem Kauf.

Unter Regie von Ronald Mörstedt von der gleichnamigen Marktagentur boten 40 Händler jede Menge Waren an. Der Altenburgerin Andrea Kluge fiel am Stand von Händler Manfred Hallert aus Kulmbach eine Pferdegespann-Keramik-Figurengruppe ins Auge. „Auch diese porzellanene Wasserträgerin, eine Fertigung aus den 1920-er Jahren, hat Seltenheitswert“, betonte Händler Hallert und ergänzte: „Zum Trödelmarkt nach Altenburg nehmen wir immer gern die Autofahrt über 150 Kilometer in Kauf.“

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Antikes im Angebot

Sophie Blank aus Bad Lausick erwarb mit ihrem Freund Pokémon- Sammelkarten und meinte: „Ob Leipzig oder Altenburg, wir besuchen oft und gern Flohmärkte. Spannend ist es immer, wenn antike Sachen auf den Händlertischen zu sehen sind.“ Nachdem der Altenburger Enrico Klenner an einem Crimmitschauer Stand ein Röhrenradio aus den 1950-er Jahren genauer betrachtet hatte, schaute er lachend auf das Modell eines Dutra-Allradtraktors, der von 1964 bis 1975 in Ungarn produziert wurde, und sagte: „Dieser Traktor wurde wegen seiner Fahrweise nickender Affe genannt.“

Derweil stöberten die Mädchen Emma aus Baden-Württemberg und Josephine aus Schmölln in einem Stapel aus Plüschtieren herum, um die schönsten herauszufinden. Eric Schmidt aus Ronneburg schaute auf ein geschichtsträchtiges Spielzeug-Lastkraftauto aus Blech und sagte: „Erstaunlich ist immer wieder, dass auf derlei Trödelmärkten so mancher interessanter Gegenstand zu finden ist, der ansonsten auf dem Boden oder im Keller vergammeln würde.“ Sylvia und Peter Linke aus Meerane schauten indes bei Händlerin Kathrin Klingsporn vorbei, die von Modeschmuck bis Spielzeug anbot.