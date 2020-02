Auf die lange Bank geschoben

Turbulent – so kann man die zurückliegende Woche beschreiben. In Erfurt wird der Kandidat einer Fünf-Prozent-Partei mit einer Stimme Mehrheit zum Ministerpräsident des Freistaates Thüringen gekürt – Dank der Steigbügelhalter von der AfD. Ein Tabubruch, der im Altenburger Land ganz verblüffende Reaktionen hervorrief. Die FDP-Freunde aus dem hiesigen Kreistag wähnten sich beispielsweise schon als Gewinner eines Lottosechsers mit richtiger Zusatzzahl. Oder sie freuten sich diebisch, dass Rot-Rot-Grün damit die Quittung für die hier ungeliebte Gebietsreform bekommen hat. Nun ja - die Freude über diesen Sieg, der in vielerlei Hinsicht das ganze Gegenteil ist – dauerte nur einen Tag. Zurück bleiben Chaos und Ungewissheit, weil wegen der handlungsunfähigen Landesregierung tatsächliche Probleme im Altenburger Land ungelöst bleiben.

Beispielsweise bei der Frage, was aus den Grundschulen Ponitz und Großstechau wird oder aus dem vorerst abgelehnten Modellversuch, im Schmöllner Land einen inklusiven Grundschulverbund ins Leben zu rufen. Aus dem soll nichts werden, weil Landrat Uwe Melzer (CDU) eben auch keine Lehrer backen kann, damit all die offenen Stellen in den hiesigen Bildungseinrichtungen endlich besetzt sind. Verdenken kann man ihm sein verbales Schulterzucken nicht. Aber: Fürs Personal ist sowieso das Schulamt Ostthüringen zuständig. Und es duckt sich ab, wie beim Beamtenmikado. Vielleicht sollte der Kreischef dort und beim zuständigen Minister in Erfurt – wer auch immer das werden sollte – einfach mal ordentlich auf den Tisch hauen, damit sich in den Amtsstuben in Gera und auf dem hiesigen Lehrerstellenmarkt endlich etwas bewegt. Zur Not einmal in jeder Woche. Ein nützlicher Tabubruch wäre das. Zumindest würden die Eltern der betroffenen Schulkinder in Ponitz und Großstechau nicht mehr länger das Gefühl haben müssen, von all jenen allein gelassen zu werden, die Entscheidungen treffen oder sich für sie stark machen könnten, weil sie erstens am längeren Hebel sitzen oder Geld dafür bekommen, für das Gemeinwohl da zu sein.