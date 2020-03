Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Kröten als neue Verkehrsteilnehmer aufpassen

Die Massenwanderung der heimischen Amphibien zu den Laichgewässern beginnt jetzt. Auslöser für das instinktive Verlassen der Überwinterungsquartiere sind Nachttemperaturen über fünf Grad Celsius. Optimal ist es, wenn es zudem noch regnet.

Die Bestände aller Arten der einheimischen Amphibien sind zahlenmäßig rückläufig und stark bedroht. Deshalb unterliegen sie den strengen Schutzbestimmungen der Bundesartenschutzverordnung. Gründe für den Rückgang der Arten liegen meist in der Störung, Zerschneidung oder dem Verlust ihrer Lebensräume. Die meisten Amphibien suchen im Frühjahr Gewässer auf, um sich hier zu paaren und den Laich abzulegen. Die restliche Zeit des Jahres verbringen sie in unterschiedlichen Landlebensräumen, vorzugsweise in Wiesen, Wäldern oder auch Gartengrundstücken.

Warnschilder beachten

Bei der Wanderung von den Überwinterungsquartieren zu den Laichgewässern lauern die größten Gefahren für die Tiere, da sie häufig verkehrsreiche Straßen überqueren müssen. Kraftfahrer werden gebeten, die an den Wanderstrecken aufgestellten Warnschilder zu beachten und durch eine rücksichtsvolle Fahrweise zum Schutz der Kröten und Frösche beizutragen. Die Wanderaktivitäten der Tiere spielen sich meist in den späten Abendstunden bis in den Morgen ab.

An einigen Straßenabschnitten sind seit vielen Jahren ortsfeste Amphibienschutzzäune in Verbindung mit Durchlässen installiert, die den wandernden Tieren ein gefahrloses Unterqueren der Straße ermöglichen sollen. Die am Straßenrand fest installierten Kunststoff-Leitwände und die Durchlässe unter den Straßen werden vor Beginn der Wanderung von Laub und Schmutz gereinigt, um den wandernden Tieren die Benutzung zu erleichtern. Schäden an den Schutzeinrichtungen müssen vor der Frühjahrswanderung repariert werden. Solche Arbeiten werden im Landkreis durch die Arbeitskräfte des Landschaftspflegeverbandes Altenburger Land im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt.

Mobile Schutzzäune werden errichtet

An vielen Wanderstrecken der Amphibien konnten bisher jedoch noch keine ortsfesten Schutzeinrichtungen eingebaut werden. Deshalb werden jedes Jahr rechtzeitig vor der zu erwartenden Frühjahrswanderung mobile Schutzzäune errichtet, die mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer betreut werden. Die niedrigen grünen Zäune werden an den Straßenrändern eingebaut und mit Fang-Eimern versehen, so dass sich die Amphibien darin fangen und nicht beim Überqueren der Straße überfahren werden. Die Betreuer kontrollieren die Eimer morgens und abends, entnehmen Kröten, Frösche und Molche vorsichtig und bringen sie zum Laichgewässert. Dabei werden die Anzahl und die Arten der Tiere in Sammelprotokollen notiert.

1999 und 2000 wurden bisher die meisten Amphibien registriert. Die Anzahl der geretteten Kröten und Frösche lag in diesen Jahren bei einzelnen Strecken zwischen 2000 und 5800 Tieren. In besonders warmen Nächten haben die Sammler manchmal 400 bis 500 Tiere zu transportieren, zu zählen und zu bestimmen.

Entlang dieser Straßen gibt es fest installierte Schutzzäune: K 506 zwischen Sommeritz und Brandrübel (am Speicher), Ortsausgang von Brandrübel in Richtung L 1361 (Kiesgrube), L 2460 im Leinawald, K 229 Wilchwitz in Richtung Nobitz.

An folgenden Straßenabschnitten werden zwischen Anfang März bis Ende April mobile Amphibienschutzzäune aufgebaut und betreut: L 2464, Ortsausgang Zehma Richtung Mockzig, K 204, Dippelsdorf Richtung Priefel, K 227, Ortsausgang Pahna Richtung See-Campingplatz, in Plottendorf am Kammerforst sowie an der Bahnstrecke L 2460 im Leinawald/Märchensee, zwischen Wildenbörten und Zagkwitz, Beerwalde Dorfstraße, Nähe Feuerlöschteich, Lohma, Selkaer Straße am Teich, Hainichen, Richtung Köthel, K 203 Nirkendorf, Ortseingang aus Richtung Ehrenhain, K 203 Niederarnsdorf, Richtung Ziegelheim, K 601 Ortsausgang Saara Richtung Großstöbnitz, Langenleuba-Niederhain, Wiese hinterm Einkaufsmarkt/Weg zum Leinawald.

Weitere Hinweise zu gefährdeten Amphibienwanderstrecken, die noch nicht mit Schutzzäunen versehen sind, sowie Anfragen zur Unterstützung bei der Artenschutzarbeit nimmt die Untere Naturschutzbehörde gern entgegen, Telefon 03447/58 64 96.