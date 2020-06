Das Theater Altenburg-Gera beteiligte sich an der Aktion Night of Light. Das Geraer Theater wurde rot angestrahlt.

Gera/Altenburg. Das Theater Altenburg-Gera hat sich an der Aktion Night of Light beteiligt.

Auf prekäre Situation von Künstlern aufmerksam gemacht

Mit der Aktion Night of Light wurde am Montagabend auf die Situation der durch die Corona-Pandemie arg gebeutelten Künstler aufmerksam gemacht. Auch das Theater Altenburg-Gera beteiligte sich, das Theater in Gera wurde rot angestrahlt.

Theatersystem in Gefahr

Generalintendant Kay Kuntze sagte dazu: „Freischaffende, auf Honorarbasis arbeitende Künstler gehören genauso zum System unserer weltweit beneideten Theater- und Orchesterlandschaft wie die festangestellten Künstler. Während für Letztere aber aufgrund von Anstellungsverträgen, Finanzierungsvereinbarungen und Kurzarbeit finanzielle Sicherheit besteht, stehen Erstere nun vor der Arbeitslosigkeit, die sie mit voller Härte trifft. Ohne diese nun vor existenziellen Nöten stehende freischaffenden Künstler wäre ein Theater, wie wir es kennen und lieben, gar nicht möglich. Sie gehören also gewissermaßen zum ‘erweiterten Ensemble’. Wenn man also nicht Gefahr laufen will, das Theatersystem mittelfristig und sogar dauerhaft zu gefährden, müssen in der momentanen Notsituation diese freischaffenden Künstler genauso geschützt werden, wie die festangestellten. Darum ist es richtig und wichtig, mit der Night of Light auf die prekäre Situation der freien Künstler aufmerksam zu machen und zugleich somit vor den perspektivischen negativen Auswirkungen auf unser Theatersystem zu warnen.“