Aufträge für Nobitzer Vereinsheim werden erteilt

Nobitz. Gemeinderat Nobitz trifft sich am 24. September.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Nobitz findet am Mittwoch, 24. September, in der Mehrzweckhalle, Kotteritzer Straße 18 a, in Nobitz statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung stehen unter anderem die Bürgerfragestunde, Anfragen der Gemeinderäte, die Auftragsvergaben für die Innenausstattung für den Ersatzneubau Vereinsheim Fuchs sowie die vorhabenbezogenen Bebauungspläne „WTT Wilchwitz, Remsaer Straße 2 a“ sowie „Kelvion Brazed PHE GmbH“, Remsaer Straße 2 a, Nobitz.

Darüber hinaus beschäftigten sich die Gemeinderäte mit dem Bauvorbescheid für die Umnutzung Scheune und Stall zu Gaststättenbetrieb mit Neubau Küchentrakt und Verbinder sowie Freiflächengestaltung in Maltis.

Eine außerplanmäßige Ausgabe sowie Informationen stehen zudem auf der Tagesordnung.

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine Personen an der Sitzung teilnehmen, wenn sie Symptome einer Corona-Erkrankung, akute Atemwegserkrankungen oder einen akuten Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns haben. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist für alle Teilnehmer der Sitzung zwingend erforderlich.