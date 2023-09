Auma: Judosafari wieder sehr gefragt

Auma. Wieder einmal galt es, gute Ergebnisse in den Kategorien Bogenschießen, Athletik und Kreativität zu erzielen.

Elf Schmöllner Judoka nahmen an der Judo-Safari teil, die dieses Jahr in Auma stattfand. Es galt, gute Ergebnisse in den Kategorien Bogenschießen, Athletik und Kreativität zu erzielen. Je nach Punktzahl erhielten die Sportler die Abzeichen Brauner Bär, Grüne Schlange, Blauer Adler, Schwarzer Panther oder Roter Fuchs. Ebenfalls gehörte eine Wanderung dazu und die Übernachtung in der Turnhalle.