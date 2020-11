Aus Fehlern der Vergangenheit lernen

Im Kirchenjahr steht der November für Gedenken. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass sich auch der Volkstrauertag als zentraler staatlicher Gedenktag zur Erinnerung an die Toten des Krieges, an die Opfer von Gewaltherrschaft, die Opfer von Krieg, Vertreibung, Not und Elend, in diesen Gedenkmonat einreiht. Das schreiben Landrat Uwe Melzer, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU), Superintendentin Kristin Jahn sowie die Pfarrer Konrad Köst, Moritz Allersmeier und Sandro Vogler in einer gemeinsamen Erklärung.

„In diesem Jahr steht der Volkstrauertag unter dem Einfluss des 75. Jahrestags der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Es ist richtig, dass wir als Gesellschaft den Volkstrauertag nutzen, um den Millionen Gefallenen der zwei Weltkriege, den Opfern von Flucht, Terror und Vertreibung sowie der Gewaltherrschaft zu gedenken“, heißt es in der Erklärung. Die Opfer sollen auf diese Weise lebendig bleiben.

Folgen der Kriege sind noch spürbar

Wenn wir die aktuelle politische Situation auf der Welt betrachten, seien die tiefgreifenden Folgen der zwei weltumspannenden Kriege nach wie vor spürbar. Noch immer werden Menschenrechte missachtet, Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft, politischen oder religiösen Ausrichtung verfolgt und auch Krieg, Flucht, Not und Elend finden wir, erinnern die Unterzeichner. „Wir sollten nicht verschweigen und verdrängen, sondern die Erinnerung an das Geschehene nutzen, um dafür zu sorgen, dass unsere Welt ein Stück besser wird. Nur wenn wir aus den Fehlern der Geschichte und der Gegenwart lernen, werden wir diese Fehler morgen nicht wiederholen“, heißt es weiter.

Einigkeit, Toleranz und Solidarität

Die Toten, derer wir am Volkstrauertag gedenken, mahnen uns zu Einigkeit, Toleranz und Solidarität. „Wir müssen eine starke Gruppe von Menschen bilden, die sich gegenseitig achten und unterstützen. Bei allen Meinungsverschiedenheiten müssen wir auf eine friedvolle Lösung bedacht sein, bei der keine bleibenden Schäden entstehen“, appellieren sie. Wir könnten Gegenwart und Zukunft nur gemeinsam meistern und nur, wenn menschliche Werte unser Denken und Handeln bestimmen.