Aus kleinen Steinchen eine Welt erschaffen

Dass kleine Plastiksteinchen für große Freude sorgen können, haben Grund- und Regelschüler aus Gößnitz mit ihrer ersten Lego-Ausstellung bewiesen. Begeistert waren Kinder und Jugendliche von der Schau, bei der sie mit den gezeigten Stücken sogar spielen durften.

Mit vier Schülern hat Siegmar Pohl in der Regelschule seine Lego-Arbeitsgemeinschaft begonnen, inzwischen sind es doppelt so viele. Und die Grundschüler hat das Lego-Fieber ebenso gepackt. Auch dort leitet Pohl eine AG, baut mit etwa zehn Mädchen und Jungen.

Wahrscheinlich bauen mehr Erwachsene als Kinder

„Da die Vorkenntnisse sehr unterschiedlich sind, haben wir mit Bausätzen begonnen“, erzählt Siegmar Pohl. Sein Ziel ist es aber, dass die Kinder künftig von den vorgegebenen Motiven wegkommen und aus den Teilen – über 5000 verschiedene gebe es – Fantasie-Häuser, -Gefährte oder -Landschaften entstehen lassen.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Pohl schon mit Lego. Regelmäßig treffen sich weitere Begeisterte in Leipzig zu einem Stammtisch und tauschen sich über ihr Hobby aus. „Mittlerweile bauen wahrscheinlich mehr Erwachsene als Kinder“, sagt der Maltiser lachend. Stolz ist er, dass er in Grund- und Regelschule Gößnitz so viele Begeisterte gefunden hat und nun sogar die erste Ausstellung präsentiert werden konnte.

Gezeigt wurde unter anderem ein Winter- und Weihnachtsexpress, der seine Runden zog. „Das Windrad war mir auch wichtig, weil es ja zum Alltag dazu gehört“, betont Siegmar Pohl, der als Lokführer bei der Deutschen Bahn arbeitet. In der Realität ist es zwar noch nicht angekommen, dafür auf seiner Lego-Anlage: Dort lässt Pohl einen ICE von Gößnitz direkt nach Paris fahren.

Der zwölfjährige Robert konnte seine Finger nicht von den Ausstellungsstücken lassen. Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft und leidenschaftlicher Lego-Bauer. „Früher habe ich mich öfter verbaut. Um es besser zu können, bin ich in die AG gegangen. Und weil ich schneller werden wollte“, erzählt der Sechstklässler. „Mir macht das Bauen ganz viel Spaß“, sagt auch Nicolas. Der Zwölfjährige bedauert aber, dass er nicht mehr Zeit für sein Hobby hat.

„Siegmar Pohl ist verrückt nach Lego. Und seine Freude und Liebe kann er perfekt auf die Schüler übertragen“, freut sich Direktorin Annegret Müller, dass es an der Regelschule Gößnitz diese AG gibt. Insgesamt können die Regelschüler zwischen 16 verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wählen.