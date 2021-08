Aus „Schlump“ im Altenburger Garten seines geistigen Vaters gelesen

Altenburg. In Altenburg ist an Leben und Werk von Hans Herbert Grimm erinnert worden.

„Schlump“ hätte sich gefreut. Er hätte am Zaun gestanden und auf die vielen Menschen geschaut, die da etwas von seinem Leben lesen und hören. Und sein geistiger Vater, Hans Herbert Grimm, hätte sich mitgefreut.

Es ist ein schöner Gedanke, dass keine Bücherverbrennung wie die von 1933 Ideen zerstören kann, die in den Büchern stecken. 88 Jahre, nachdem die Nationalsozialisten Bücher verbrannt hatten, wurde aus einem dieser Romane gelesen. Zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, unterstützt vom Altenburger Theaterverein und dem Förderverein der Stadtbibliothek luden Birgit Klaubert und drei Generationen der Familie Grimm zur Lesung in den Garten des Autors ein.

Hans Herbert Grimm hatte den „Schlump“ 1928 unter Pseudonym verfasst, um sich in der Kleinstadt nicht als Dichter erkennen zu geben, um sich seine grausamen Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg von der Seele zu schreiben. Durch die Einnahmen konnte er sich ein Grundstück im Braugartenweg kaufen. Und er wird mit seiner Frau und seinem Sohn im Garten gesessen haben und sich auf seinen Unterricht am Karolinum vorbereitet haben. Wir wissen, dass es wenig später wieder einen Krieg gab. Auch Grimm musste an die Front, diesmal als Dolmetscher. Und als dieses erneute Grauen vorbei war, durfte er aufgrund seiner Parteizugehörigkeit nicht mehr als Lehrer arbeiten. Auch seine kurze Tätigkeit als Dramaturg am Altenburger Theater war ihm nicht lange vergönnt und letztendlich sah er keinen Ausweg mehr und nahm sich 1950 das Leben.

Fast 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges kam es dazu, dass man sich wieder für den Autor und seinen Roman interessierte. Auch in Altenburg vergaß man ihn nicht. Im Garten von Hans Grimm saßen jetzt viele interessierte Menschen, die wissen wollten, was bei der Bücherverbrennung vernichtet werden sollte. Erzählt wurde die Geschichte eines Mannes, der voller Enthusiasmus in den Krieg zieht, die Franzosen lieben lernt, traumatische Erlebnisse hat, den Krieg hassen lernt und bei allem nicht Humor und Hoffnung verliert.