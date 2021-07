Ausflüge, Lagerfeuer und Baden in den Ferien in Schmölln und Umgebung

Altenburger Land. Buntes Ferienprogramm mit vielfältigen Höhepunkten für alle Interessen wird angeboten

Es wird lecker und nass, wild und bunt, mal mit Krach und mal ganz leise, aber immer mit guter Laune und netten Menschen. Das versprechen die Mitarbeiter der Jugendarbeit für die Sommerferien. Für die schulfreie Zeit haben sie in den Kinder- und Jugendtreffs des Kreises ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Auf dem Ferienprogramm des Freizeitzentrums theBASE in Schmölln stehen beispielsweise eine Zocker-Nacht, ein Kicker-und das BigBASE- Camp. Kreativ wird es dann bei der Schreibwerkstatt mit dem Theater und Podcastaufnahme sowie im Aquarellmalkurs mit Ulrike Rochlitzer. Ausflüge, baden gehen und Grillen gibt es selbstverständlich auch.

Im Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis“ in der Otto-Dix-Straße in Altenburg sind unter anderem ein Besuch im Freizeitpark Belantis und beim Lasertag in Leipzig geplant. Es geht zum Schwimmen ins Riff nach Bad Lausick. Außerdem fangen die Proben der Sambagruppe Como Vento wieder an. Und natürlich werden auch Grillen und Lagerfeuer nicht fehlen.

Darauf müssen auch die Besucher des East Side in Altenburgs Platanenstraße nicht verzichten. Zu den Höhepunkten gehören hier Ausflüge etwa zum Minigolf nach Vollmershain oder zum Paddeln nach Leipzig. Und es sind sportliche Turniere sowie ein großes Ferienabschlussfest vorgesehen. Eine Nachtwanderung und eine Radtour wird es auch geben.

Die Jugendarbeit im Raum Meuselwitz und Lucka hat sich vorgenommen, die Außenanlage des Freizeitzentrums Meuselwitz zur Chill-out-Area mit Graffitiwand umzugestalten. Ferner ist ein Filmprojekt zum Thema „Jugendliche und Corona“ geplant.

Auf www.netzwerkstelle-altenburgerland.de wird das Programm mit allen Terminen und Uhrzeiten veröffentlicht.