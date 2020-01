Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgang ungewiss

Im ersten Quartal des noch jungen Jahres will das Oberverwaltungsgericht Weimar endlich entscheiden, ob es die Berufung von Neue Energie Schmölln gegen die Einhausung der Biogasanlage zulässt. Sagt es Nein, kann das Buch dieser schier endlosen Geschichte in absehbarer Zeit zugeklappt werden. Kommt es zur Berufung, werden dieser Lektüre weitere Kapitel hinzugefügt. Wie lange man an denen schreiben wird, ist nicht absehbar. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.

Unterdessen geht es vor Ort in Schmölln praktisch weiter. Die Geruchs- und Rasterbegehung läuft. Ein ganzes Prüferkollektiv riecht – im Schutze der Anonymität – an 183 Tagen, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten in mehreren Beurteilungsflächen. Jede einzelne davon wird 52 Mal mit der Nase untersucht. Es ist das bis dato aufwendigste Verfahren, um die Immission – wie die Geruchsbelästigung durch die Biogasanlage in Verwaltungsdeutsch hübsch umschrieben wird – bewerten zu können. Eine Premiere für das Landratsamt, die diesen großangelegten Test verlangte, und wohl auch für ganz Schmölln. Man darf gespannt sein, welche Ergebnisse auf diesem Weg geliefert werden. Sie können die Position von Neue Energie Schmölln stärken oder aber den Beschwerdeführern Recht geben. Auf jeden Fall bringen sie Klarheit und niemand kann behaupten, man hätte nichts versucht, um das Geruchsproblem zu lösen.