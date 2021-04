Ausschüsse kommen im Altenburger Land zusammen

Altenburg/Gößnitz. Der Kreisausschuss tagt in Altenburg. In Gößnitz trifft sich der dortige Bauausschuss.

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Altenburger Landes findet am Montag, 3. Mai, um 16 Uhr im Landratsamt in Altenburg im Landschaftssaal statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil steht unter anderem der Bericht über den laufenden Haushaltsvollzug, geht aus der Einladung hervor.

Auch in Gößnitz tagt am Montag, 3. Mai, ein Ausschuss. Um 19 Uhr kommt der dortige Bauausschuss in der Stadthalle zusammen. Neben Informationen des Bürgermeisters wird es in der Sitzung um den Neubau einer Gartenlaube gehen, teilt die Stadt mit.

Beide Sitzungen finden unter Pandemie-Bedingungen statt.