Ausstellung „Freiheit gesucht“ wird vorbereitet

Altenburg. Am Dienstag, dem 12. November, 17 Uhr, findet im Lichthof des Landratsamtes die Ausstellungseröffnung zum Suchtpräventionsprojekt „Freiheit gesucht“ statt.

In den vergangenen Monaten haben sich Schüler der achten Klassen mit den Themen Freiheit und Sucht im Unterricht beschäftigt. Im Zentrum stand dabei ein Besuch des Revolution Train aus Prag, der im Mai auf dem Altenburger Bahnhof Station machte und von einem Rahmenprogramm mit Angeboten in diesem Bereich begleitet wurde.

In der Schule haben die Jugendlichen den Zug-Besuch gemeinsam mit Lehrern und Sozialarbeitern ausgewertet. In den Fokus wurde dabei das Empfinden der Schüler gerückt. Das Projekt endete schließlich damit, dass die Schüler das Erlebte kreativ in Bildern, Filmen und Texten umgesetzt haben, um es auf diese Weise zu verarbeiten und das Projekt nachhaltig zu gestalten.

Nun werden die durch die Achtklässler gefertigten Arbeiten zum Projekt im Lichthof des Landratsamtes in der Lindenaustraße bei der Ausstellung präsentiert. Die Schau ist bis zum 13. Dezember während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zu sehen. Danach kann sie als Wanderausstellung in Schulen und Einrichtungen genutzt werden.

Die Auswertung des Gesamtprojekts erfolgt nach der Ausstellungseröffnung dann um 18 Uhr im Jugendhilfeausschuss.