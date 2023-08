Ausstellung in Ponitz befasst sich mit Schönheit der Natur

Ponitz. Die Vernissage ist für das kommenden Wochenende geplant.

Die Ausstellung Teichbilder von Andreas Hinkel wird am kommenden Sonntag, 6. August, ab 15 Uhr im Renaissanceschloss Ponitz eröffnet.

Hinkel sei nicht nur ein Maler, sondern ein suchender, experimentierfreudiger, reger schaffender Künstler, heißt es in einer Ankündigung. Ein Exzentriker ganz dem Surrealismus gewidmet. Das künstlerische Repertoire von Hinkel ist breitgefächert: Darunter sind die realistischen, großformatigen Teichbilder.

Der Künstler, der im Starkenberger Ortsteil Naundorf (Kunsthaus No7) lebt und arbeitet, sieht sich als Surrealist, der größtenteils mit Ölfarbe auf Leinwand arbeitet. „Ab und zu brauche ich aber auch realistische Motive, um mein Augenmaß zu schulen“, wird der Künstler in der Mitteilung zitiert. Mit der Zeit werde man sonst ungenau. Seine Teichbilder-Serie besteht daher aus so einer Art Fleißarbeit, die er als Qualitätssicherung sieht. „Da bin ich gezwungen, genau hinzusehen und möglichst exakt zu arbeiten. Mir geht es im Prinzip um die Wechselwirkung zwischen Mensch, Gesellschaft und Natur“, so Hinkel. Ebenso wichtig sei es ihm die Schönheit der Natur abzubilden.