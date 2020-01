Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellungen und Seminare in Nöbdenitz geplant

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde und der Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz beginnen im Februar wieder mit Veranstaltungen unterschiedlichster Art.

In diesem Jahr wird besonders der erste Bauabschnitt der Fassadengestaltung an der Kirche Lohma im Fokus stehen. Darüber hinaus werden Ausstellungen vorbereitet sowie das Projekt „Lebendige Ortsmitte“ mit dem Kernstück Eichen-Informationszentrum vorbereitet. Außerdem wird es um die Restaurierung des Schnitzwerkes in der Burgkirche Posterstein gehen.

Festival im Sprottental im September

Natürlich kommen die beliebten Veranstaltungen nicht zu kurz. Feste, Konzerte, Vorträge und Backtage im altdeutschen Lehmbackofen stehen auf dem Programm. Und im September soll wieder ein Festival im Sprottental organisiert werden, das heißt Musik und Kunst in Dorfkirchen.

Blick ins Jahresprogramm

Am Mittwoch, 5. Februar, 14 Uhr, wird in die Kultur- und Bildungswerkstatt zu einer Informationsveranstaltung für Senioren zum Schwerbehindertenrecht eingeladen. Am 11. März wird dann zum Thema Patientenverfügung informiert.

Am Montag, 17. Februar, 14.15 Uhr, heißt es dort dann „Tanz Dich fit“. Es ist ein Tanznachmittag für 65- bis 105-Jährige.

Zu den Nöbdenitzer Fastengesprächen wird zwischen 26. Februar und 7. April eingeladen. Start ist am Aschermittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr.

Am Sonnabend, 21. März, 9 Uhr, wird im Pfarrhof Nöbdenitz das Seminar „Veredeln von Apfelbäumen“ mit Fachmann Horst Prager veranstaltet. Dies ist eine Veranstaltung mit den Konfirmanden. Wer teilnehmen möchte, wird um Anmeldung bis spätestens Ende Februar gebeten.

Am Sonnabend, 21. März, 10 Uhr, wird in der Kultur- und Bildungswerkstatt die „Ostereiausstellung – Künstler stellen ihre Techniken vor“ eröffnet. Am Sonntag, 22. März kann die Ausstellung ebenfalls besichtigt werden. Sie ist an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Interessenten, die Ostereier ausstellen und Techniken erläutern wollen, melden sich unter Telefon 0176/52 31 35 97.

Am 21. und 22. März, jeweils 10 bis 16 Uhr, wird zur Orchideenschau eingeladen. Ein Fachmann des Vereins Orchideenfreunde Zwickau wird die überwiegende Zeit den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen.