Michelle Porzig war in Erfurt erfolgreich.

Gößnitz/Nöbdenitz. 20 angehende Fleischfachverkäuferinnen stellen sich in Erfurt der Jury.

Auszubildende Michelle Porzig holt sich Silber

Im Rahmen des 24. Tages der Thüringer Wurstspezialitäten in Erfurt fand auch der Thüringer Lehrlingswettbewerb der Fleischer und Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk/Fleisch statt.

Die 21 teilnehmenden Fleischer des zweiten und dritten Lehrjahres fertigten dabei eine Grillplatte und einen Rollbraten. Hier konnten Lehrlinge der Berufsschule in Gera die ersten drei Plätze erringen.

Lukas Hartig auf Platz drei

Den ersten Platz belegte Jacob Sinnig aus der AGD Agrar GmbH in Dorfilm. Auf Platz zwei landete Florian Friedrich von Schraps Fleisch- und Wurstwaren in Gera vor Lukas Hartig aus der Fleischerei Maik Winkler in Gößnitz. Insgesamt erreichten die Fleischerlehrlinge der Geraer Berufsschule neun Mal Gold, zehn Mal Silber und zweimal Bronze.

Wettbewerb als Vorbereitung auf Prüfung

Die 20 Fachverkäuferinnen aus ganz Thüringen präsentierten eine Aufschnittplatte oder ein Präsent mit Thüringer Spezialitäten, sowie eine Platte mit Häppchen. Dabei belegt Michelle Porzig aus der Heilmann GmbH in Nöbdenitz den zweiten Platz und Celine Saskia Wolf von Schraps Fleisch- und Wurstwaren in Gera den dritten Platz. Insgesamt holten hier die Geraer Lehrlinge elf Mal Gold, vier Mal Silber und einmal Bronze.

Der Lehrlingswettbewerb ist wie jedes Jahr eine gute Vorbereitung auf Prüfung. Zudem ist diese Medaillenausbeute des Fleischernachwuchses aus der Geraer Berufsschule ein riesiger Erfolg und ein Zeichen für die tolle Ausbildung und gute Vorbereitung sowohl durch die Ausbildungsbetriebe als auch die Fachlehrer der Berufsschule.