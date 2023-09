Auszubildender aus Löbichau holt Bronzemedaille bei Bundeswettbewerb

Löbichau. Janis Medicke, der bei Dietzel Hydraulik in Löbichau lernt, nahm erfolgreich am Wettbewerb „Jugend schweißt“ teil.

Janis Medicke, Azubi von Dietzel Hydraulik in Löbichau, war beim Bundeswettbewerb „Jugend schweißt“ und holte mit dem Thüringer Team die Bronzemedaille nach Hause.

Der Wettbewerb „Jugend schweißt“ gehört zu einem der wichtigsten in der Branche. Auszubildende stellen mit einer Teilnahme ihre bisher gelernten Fähigkeiten unter Beweis und qualifizieren sich in verschiedenen Stufen für den Wettbewerb. Auch in diesem Jahr haben wieder mehrere Auszubildende von Dietzel Hydraulik am Wettbewerb teilgenommen und sind gemeinsam mit dem Teampartner Bildungswerk Gera angetreten.

Bundesausscheid fand in Essen statt

Nach der ersten Runde im Regionalausscheid in Rudolstadt ging es im Sommer weiter zum Thüringenausscheid nach Nordhausen. Auch hier qualifizierte sich das Team, sodass die jungen Thüringer Schweißer zum Bundesausscheid nach Essen auf die Fachmesse Schweißen & Schneiden fahren konnten. Zum Bundeswettbewerb musste das Vierer-Team, bestehend aus Teilnehmern von Dietzel Hydraulik und dem Bildungswerk Gera, sowohl gemeinsam als auch in Einzelwettbewerben antreten.

Voller Freude konnten die Thüringer mit der Bronzemedaille nach Hause fahren. Von Dietzel Hydraulik trat Janis Medicke beim Bundeswettbewerb an – er ist Auszubildender im zweiten Lehrjahr zum Anlagenmechaniker, Schwerpunkt Schweißtechnik.

Die Dietzel Hydraulik ist ein mittelständisches Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie. Sie hat sich in den letzten 50 Jahren vom Hersteller von Hydraulikkomponenten zu einem Systemlieferanten für hydraulische Leitungstechnik entwickelt. Man sei Spezialist für Schlauchleitungen, Sonderlösungen und technisch anspruchsvolle Leitungssysteme. Ein moderner Maschinenpark und effektive Standards in der Produktion ermöglichten die nahtlose Fertigung vom Einzelstück bis zur Großserie.