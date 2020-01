Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Authentisches im Erzählsalon auf Burg Posterstein

Der Handwerker-Erzählsalon auf Burg Posterstein hat sich geschlossen. Wie viele Lebens- und Berufsgeschichten wurden dort erzählt?

Während der drei Veranstaltungen in Posterstein konnten wir insgesamt 13 Handwerksbiografien aufnehmen. Einige Erzähler kamen sogar mehrmals, um zu berichten. Wir hörten Erzählungen aus dem Elektro-, Lebensmittel-, Holz – und Metallhandwerk sowie aus dem Baugewerbe. Auch exotisch anmutende Berufe wie Uhr- und Bonbonmacher waren vertreten.

Gab es eine Erzählung, die Sie besonders beeindruckte?

Beeindruckend war, wie originell die Ideen sind. Zum Beispiel zeigte der Bonbonmacher Dirk Lawrenz, wie fruchtbar das Netzwerken mit Tourismusverbänden sein kann. Von besonderen Situationen erzählte der Uhrmacher Dirk Sparboth, als er uns Einblicke in seine Arbeitswelt gewährte. Besonders viel Leidenschaft spiegelte sich auch beim Mutzbratenkönig André Schakaleski oder dem rundum handwerklich begabten Tischler Chris Schumann wider. Besonders überraschend ist, dass sich trotz der unterschiedlichen Gewerke, die Probleme oft ähneln: geringe Wertschätzung der Handwerksmeister und ihrer Arbeit, bürokratische und rechtliche Hürden, ungleiche und zu geringe Lehrlingsgehälter. Was sich den Erzählungen entnehmen lässt, ist, dass viele der Handwerker bereits als Kinder damit in Berührung kamen – ein wichtiger Aspekt, wenn man heute das Handwerk fördern will. Was mich besonders begeisterte ist der positive Umgang mit Schicksalsschlägen und das Wachsen an Herausforderungen.

Was geschieht jetzt mit all den Erzählungen?

Geschulte Autobiografiker von Rohnstock Biografien schreiben aus dem Erzählten gut lesbare Geschichten. Nachdem diese von den Erzählern autorisiert werden, kann die gestalterische Arbeit beginnen. Ergebnis wird eine Broschüre von rund 30 Seiten, die die Geschichten der Handwerker aus dem Altenburger Land beinhaltet. Eine feierliche Übergabe – natürlich wieder auf Burg Posterstein – ist bereits in Planung.