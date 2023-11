Auto erfasst Fußgängerin in Schmölln - 84-Jährige stirbt

Schmölln. Die 84 Jahre alte Frau war gerade dabei in Schmölln eine Straße zu überqueren, als sie von dem Auto erfasst wurde.

Eine 84 Jahre alte Frau ist in Schmölln von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Am Mittwochabend überquerte die Frau mit ihrem Rollator die Robert-Koch-Straße und wurde von dem Auto angefahren, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 23 Jahre alte Fahrer des Autos alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Die 84-Jährige starb noch am Unfallort. Der 23-Jährige habe unter Schock gestanden, so die Polizei.

