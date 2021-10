Ein Mädchen wurde bei einem Unfall in Altenburg verletzt (Symbolfoto).

Autofahrer fährt in Altenburg ein Kind an und flüchtet von der Unfallstelle

Altenburg. Ein elfjähriges Mädchen auf einem Fahrrad ist in Altenburg bei einem Unfall verletzt worden. Der Unfallfahrer fuhr anschließend einfach weiter.

Bei einem Unfall in Altenburg ist Samstagnachmittag gegen 14 Uhr ein elfjähriges Mädchen angefahren worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, erfasst ein Autofahrer in der August-Bebel-Straße das Mädchen auf einem Fahrrad und flüchtete anschließend.

Das Kind kam bei dem Unfall zu Fall und zog sich Verletzungen am Knie zu. Das Mädchen ging nach dem Unfall nach Hause und kam später mit ihrer Mutter zur Polizei.

Das Mädchen beschrieb den Autofahrer als Mann mittleren Alters mit blonden Haaren. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben, der nach dem Zusammenstoß in die Geschwister-Scholl-Straße abgebogen ist.

Es wird nun wegen fahrlässsiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere sachdienliche Angaben dazu machen können.

