Bach-Zyklus wird in Altenburg fortgesetzt

Altenburg. Schlossorganist Daniel Beilschmidt lädt am 16. September in die Schlosskirche ein.

Am Samstag, 16. September, 17 Uhr, setzt Schlossorganist Daniel Beilschmidt seinen Bach-Zyklus an der Trost-Orgel in der Schlosskirche des Altenburger Residenzschlosses mit der Aufführung der „Siebzehn Choräle“ (Weimarer Fassung) Johann Sebastian Bachs fort.

Die „Siebzehn Choräle“ sind eine Sammlung kunstvoll ausgearbeiteter größerer Choralvorspiele, die Johann Sebastian Bach bereits während seiner Anstellung als Weimarer Schlossorganist in den 1710er Jahren schrieb. Nach etwa 1740, als Leipziger Thomaskantor, stellte er diese Stücke neu zusammen und überarbeitete sie.

Selten zu hörende Frühfassung

Im Rahmen des Konzerts von Schlossorganist Daniel Beilschmidt wird die selten zu hörende Weimarer Frühfassung an der Trost-Orgel erklingen.

Die Sammlung zeigt, wie Bach es auf ganz unterschiedliche Arten vermochte, eine gegebene Choralmelodie mit den Möglichkeiten einer großen Orgel zu verarbeiten: Das Spektrum reicht von meditativ über feierlich, nachdenklich, konzertant-virtuos bis hin zu machtvoll.

Schlossorganist Beilschmidt dazu: „Bachs 17 Choräle üben auf Kenner eine große Faszination aus. Die Verschränkung von Choralmelodie, musikalischer Textausdeutung und einer genussvollen zeitlichen Entfaltung der spannenden Klangfarben der Trost-Orgel bedeuten ein hochkonzentriertes, anrührendes Klangerlebnis, auf das ich mich sehr freue.“

Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Tickets gibt es an der Museumskasse und in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10.