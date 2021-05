Badpreise in Gößnitz bleiben stabil

Gößnitz. Fördermittel sind gesichert, Stadt muss aber eventuell in Vorkasse gehen

„Es läuft sehr ruhig zur Zeit“, sagt Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund). So ruhig, dass womöglich sogar die für den 19. Mai geplante Stadtratssitzung ausfallen könnte. Weil es momentan gar keine Beschlussvorlagen gibt, die der Stadtrat zu verabschieden hätte.

Es könnte aber sein, dass sich bis dahin noch etwas dringliches ereigne. Spätestens sieben Tage vor der Sitzung muss die Tagesordnung stehen und den Stadträten zugegangen sein. So lange will man noch abwarten, ansonsten wird die Sitzung abgesagt. Auch die beiden Ausschusssitzungen in dieser Woche hatten nur sehr wenige Punkte aufzuweisen.

Stadt spart das Geld für Vertretung

Am bedeutsamsten war dabei die Entscheidung über die Eintrittspreise des 1955 erbauten Freibads für die anstehende Saison, über welche der Haupt- und Finanzausschuss zu befinden hatte. Sofern es die Pandemie-Bedingungen zulassen, soll die beliebte Freizeiteinrichtung in der Tannichtstraße am 1. Juni seine Türen öffnen. Man verständigte sich darauf, die Eintrittspreise auf dem bekannten Niveau zu belassen.

Die Tageskarte kostetet nach wie vor 3,50 Euro, beziehungsweise 2,50 Euro für die ermäßigten Tickets.

Kinder über 1,50 Meter zahlen 1,50 Euro.

Wie Bürgermeister Scholz kundgab, stehe die Finanzierung für den grundhaften Ausbau im kommenden Jahr. Man habe zwar von Seiten des Fördermittelgebers bis 2025 Zeit eingeräumt bekommen, halte aber am vorgegebenen Zeitplan fest. So kann die Erneuerung der Wasserleitungen vom Sprungturm hin zum Funktionsgebäude in einem Rutsch abgeschlossen werden. Zudem deckt sich auf diese Weise die Schließung in der Freibadsaison 2022 mit der Elternzeit der Schwimmmeisterin und die Stadt spart das Geld für eine Vertretung. Weil die Fördermittel in Höhe von 226.000 Euro aber voraussichtlich in Teilen ausgezahlt werden, müsse die Stadt eventuell in Vorkasse gehen, so Scholz.

Neuer Frontlader angeschafft

Im Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss am Montag wurde lediglich über einen Bauantrag für den Neubau einer Gartenlaube beschieden. Doch hatte Wolfgang Scholz noch mehrere gute Nachrichten zu verkünden. So macht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seit vergangenem Freitag mit einem Testmobil zweimal wöchentlich in der Pleißestadt Halt, um kostenfreie Corona-Schnelltests anzubieten. Der Auftakt am Neumarkt wurde laut Bürgermeister sehr gut angenommen, über 50 Menschen haben sich testen lassen.

Die Anschaffung eines neuen Frontladers für den Bauhof, wie im Etat für 2021 vorgesehen, habe er erfolgreich umgesetzt, so Scholz. Das Fahrzeug für rund 40.000 Euro werde demnächst geliefert. Die jährliche Reinigung der Gullys im gesamten Stadtgebiet sei vom Bauhof kürzlich erfolgreich abgeschlossen worden, erwähnte Scholz bei der Gelegenheit. Auch informierte er die Ausschussmitglieder über die beabsichtigte Neuanlage eines Bolzplatzes. Dieser soll nach den Vorstellungen des Bürgermeisters an der Pleiße, zwischen dem Sportverein und der Blühwiese entstehen. Indem man soviel Eigenleistung wie möglich erbringe, dürften die Kosten hierfür überschaubar bleiben, so Scholz.