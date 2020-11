In Altenburg müssen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

Bäume in Altenburg werden gepflegt

Um Gefahrenquellen im städtischen Baumbestand zu beseitigen, sind Mitarbeiter des Referats Stadtwirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten vielerorts im Stadtgebiet unterwegs. Wie in den Vorjahren finden die Maßnahmen in der vegetationsarmen Zeit verstärkt während der Wintermonate statt.

Verkehrssicherheit herstellen

Ziel der Arbeiten ist die Herstellung der Verkehrssicherheit. Die Haupteinsatzgebiete liegen zunächst in den Naturdenkmalen Leipziger, Geraer und Münsaer Linden. Anschließend führen Mitarbeiter der Stadtwirtschaft in Parkanlagen, unter anderem im Schmidtser Park sowie im Volkspark, entsprechende Maßnahmen durch.

Die jetzt anlaufenden Arbeiten seien dringend erforderlich, denn der langjährige Trockenstress, Pilz-, Insektenschäden sowie weitere Faktoren haben den Bäumen zugesetzt und Schäden verursacht. Das Gros der Maßnahmen bestehe in der Entnahme von Totholz. Es werden aber auch Fällungen von abgestorbenen beziehungsweise absterbenden Bäumen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Städtische Baumpfleger im Einsatz

Die Arbeiten am Baumbestand laufen seit September. Das Referat Stadtwirtschaft bewältigt die Aufgaben mit eigenen Baumpflegern und Forstwirten unter Nutzung einer gemieteten Hubarbeitsbühne. Die Arbeiten basieren auf Grundlage der aktuellen Baumkontrollergebnisse und des Baumkatasters. Die Naturschutzbehörde ist in Kenntnis gesetzt.