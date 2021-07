Bahnstrecke Treben-Lehma wird modernisiert

Treben. Symbolischer Startschuss der Baumaßnahme am kommenden Freitag.

Die Deutsche Bahn (DB) investiert im Rahmen des Programms „Neues Netz für Deutschland für die Verkehrs- und Klimawende“ in diesem Jahr in Thüringen rund 260 Millionen Euro in die Strecken- und Bahnhofsmodernisierung.

Dabei wird auch der Streckenabschnitt von Treben nach Lehma bis einschließlich des Bahnhofs Altenburg ab 24. Juli umfassend modernisiert. Gleise und Weichen sowie die Oberleitung und Ingenieurbauwerke werden erneuert, heißt es in einer DB-Pressemitteilung.

Neues elektronisches Stellwerk

Über der Kauerndorfer Allee und der Leipziger Straße werden neue Eisenbahnüberführungen errichtet.

Außerdem werden Leit- und Sicherungstechnik modernisiert, ein neues elektronisches Stellwerk errichtet und die Verkehrsstation in Altenburg um einen Bahnsteig erweitert, informiert das Unternehmen weiter.

Damit erhalte eine weitere Bahnstrecke in Thüringen die technischen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Infrastruktur.

Am Freitag, dem 9. Juli, werden Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik den symbolischen Startschuss für dieses Bauvorhaben geben. Danach kann mit den Bauarbeiten bekommen werden.