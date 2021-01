Bahnübergang Lohma bleibt wohl auch 2021 geschlossen

Der Bahnübergang in Lohma bleibt weiterhin geschlossen.

Lohma Der Bahnübergang im Schmöllner Ortsteil Lohma ist seit April 2020 dicht und bleibt es wohl auch in diesem Jahr noch.

Er führt mitten durchs Dorf, weshalb die Einwohner einige Umwege fahren müssen. Aktuell beginnen zwar die Planungen, um das Straßenprofil am Bahnübergang anzupassen, die Vorplanungen dafür wurden bereits 2020 beauftragt.

Doch muss noch eine Kreuzungsvereinbarung zwischen Bund, Land Thüringen, Bahn AG und der Stadt Schmölln abgeschlossen werden. Vor Herbst, so die Prognosen im städtischen Bauamt, werde das wohl nichts.

Allerdings ist die Kommune bestrebt, mit den Bauarbeiten am Bahnübergang noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen zu können. 500.000 Euro sind dafür im Haushaltsentwurf Schmöllns eingeplant. Ein Durchlaufposten, denn die Kosten für die Arbeiten übernehmen die anderen Partner in diesem Projekt.

Die Sperrung des Übergangs war von der Bahn AG überraschend veranlasst worden, sie beruft sich dabei auf eine neue Richtlinie aus dem Jahr 2018. Laut der besteht für Fahrzeuge beim Passieren des Bahnüberganges die Gefahr, auf den Gleisen aufzusitzen. Bei einer Begehung vor Ort hatte man Schleifspuren im Asphalt entdeckt.