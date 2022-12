Bahnübergang zwischen Zehma und Zürchau: Übergang offen, Arbeiten aber noch nicht fertig

Vor Ort am Bahnübergang Zehma/Züchau

Zehma/Zürchau. Die Inbetriebnahme des Überganges ging nicht ohne Auflagen über die Bühne. Diese müssen nun abgearbeitet werden.

Seit Mai 2021 war der Bahnübergang zwischen Zehma und Zürchau auf Grund der umfangreichen Strecken- und Gleisbauarbeiten auf der Sachsen-Franken-Magistrale gesperrt. Zum Unmut der Anwohner in den beiden Dörfern sowie in umliegenden Ortschaften, die deshalb zum Teil weite Umleitungsstrecken in Kauf nehmen mussten. Nun ist der Übergang seit Samstag, 17. Dezember, freigegeben. Aber die Arbeiten dort sind noch nicht ganz abgeschlossen, wie die Deutsche Bahn AG auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt. Denn die Inbetriebnahme des Überganges ging nicht ohne Auflagen über die Bühne, die laut Bahn nun abgearbeitet werden müssen. Unter anderem soll auf Seite der B 93 noch eine Leitplanke installiert werden als eine Forderung des Straßenbaulastträgers. Die Arbeiten dafür sind für 2023 vorgesehen.