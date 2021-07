Bande von Ladendieben gestellt -  Streit eskaliert

Altenburg. Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Bande von Ladendieben gestellt

Am 30. Juni gegen 13.15 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße, dass drei Personen im Markt mehrere Packungen Zigaretten einsteckten und dem Markt verlassen wollen. Polizeibeamte nahmen vor Ort drei Tatverdächtige (24-26 Jahre) vorläufig fest. Bei ihnen konnten insgesamt 50 Schachteln Zigaretten gefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Drei auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Streit eskaliert

Mittwoch gegen 13.40 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Altenburger Bahnhof in der Fabrikstraße zum Einsatz. Bei der Streiterei versuchte ein 22-Jähriger mit einer leeren Bierflasche einen anderen Beteiligten zu verletzten. Dies hatte zur Folge, dass es unter den Personen zum Handgemenge kam. Was genau den Streit auslöste, ist Gegenstand der Ermittlungen.

