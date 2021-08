Banker als Blühpaten im Altenburger Land

Sparkassenchef Bernd Wannenwetsch (Mitte) übergibt den Spendenscheck an Tom Bauch, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Altenburg (rechts), und Berndt Apel, Geschäftsführer des Verbandes.

Altenburg. Kreisbauernverband freut sich, dass die Zahl der Unterstützer stetig wächst.

Die Sparkasse Altenburger Land unterstützt das Projekt „Blühpatenschaften“.

Bankchef Bernd Wannenwetsch übergab dem Kreisbauernverband für das Projekt einen symbolischen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Die Sparkasse selbst hat zehn Blühpatenschaften übernommen. Möglich geworden war die Spendenaktion dank des Fördervereins der der Erich-Kästner-Schule, der sich von Anbeginn der Aktion für die Blühpatenschaften engagiert.

232 Blühpaten gibt es aktuell

Zurzeit gibt es in den vom Kreisbauernverband initiierten „Blühpatenschaften“ 232 Blühpaten, das sind 101 mehr als im Vorjahr. Auf 25 Standorten im Landkreis gedeihen 44 Arten von Wildkräutern, deren Samen speziell für die einheimische Vegetation gemischt wurden.

Die Blühpaten schließen wahlweise für ein Jahr oder für zwei oder drei Jahre mit dem Kreisbauernverband eine Patenschaft über eine Fläche von 100 Quadratmetern ab. Diese Fläche wird mit einem Schild gekennzeichnet. Was auf dem jeweiligen Schild stehen soll, bestimmen die Blühpaten. Die Anfertigung dieser Schilder haben Schüler des Förderzentrums Erich Kästner in Altenburg übernommen. Als Dankeschön erhalten die Blühpaten jährlich ein Glas Honig.

Wenig befahrene Feldwege bevorzugt

Ziel der Aktion der Bauern ist, mit den Patenschaften sowohl den Bienen als auch anderen Insekten und Wildtieren einen erweiterten Lebensraum in der Kulturlandschaft des Landkreises zu bieten. Blühpaten können Einzelpersonen werden, ebenso Kindergartengruppen, Schulklassen, Vereine, Institutionen oder Unternehmen.

Bevorzugt für die Aktion werden Flächen an wenig befahrenen Straßen. Denn dort, wo viele Autos fahren, sind Insekten in Gefahr – sie landen oft an den Frontscheiben.

Der Aufwand für das Anlegen eines Blühstreifens – Saatbett vorbereiten, Aussaat, Verwaltung – ist groß und kostet alles Geld. Deshalb sind die Landwirte auf Unterstützung angewiesen.

Privatpersonen zahlen 55 Euro für eine einjährige Patenschaft über 100 Quadratmeter Blühfläche, für drei Jahre werden 135 Euro fällig. Gewerbetreibende zahlen 165 Euro für drei Jahre.

Biotope auch für Niederwild schaffen

Damit die Patenschaften auch sichtbar sind, gestalten Schüler des Förderzentrums Erich Kästner Schilder. Auf Wunsch werden diese mit dem Namen der Paten oder einem Spruch versehen.

Dass die Blühflächen im Altenburger Land nicht zu jeder Jahreszeit schön aussehen, sei nicht zu ändern. Doch es gehe dabei nicht allein um die Bienen, man wolle damit Biotope schaffen, die auch dem Niederwild Überwinterungsmöglichkeiten biete.

Spezielle Mischung für einheimische Vegetation

Das Saatgut bestehe aus 44 Arten und wird speziell für die einheimische Vegetation gemischt. Dabei handelt es sich um zwei spezielle Mischungen. Eine ist für die Vegetationsperiode von einem Jahr ausgelegt, die andere für mehrjährige Pflanzen.

Mit dieser Kampagne wollen die Bauern der Region die Öffentlichkeit einbeziehen. Man erhofft sich davon, Leute, die sonst nicht viel mit dem Thema Landwirtschaft in Kontakt kommen, zu erreichen.