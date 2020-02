Barbarossa-Stiftung Altenburg feiert fünfjähriges Bestehen

Die Barbarossa-Stiftung Altenburg hat am Mittwochabend ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert. Als Festredner hatte sie sich Uwe Schirmer ins Residenzschloss eingeladen, der die historische Bedeutung Altenburgs würdigte. „Altenburg als Pfalz und Residenz der römisch-deutschen Könige, der Burggrafen von Altenburg und der wettinischen Landesfürsten (1132-1525)“ lautete der Titel des Vortrags, der diese Hochphase der Stadtgeschichte zusammenfasste. Schirmer ist Professor für Thüringische Landesgeschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Altenburg war für die Herrscher eine wichtige Stadt

Unter Kaiser Friedrich I., besser bekannt unter dem Namen Barbarossa, sei Altenburg auf dem Zenit seiner Bedeutung gewesen, so Schirmer. Insgesamt sechs Mal sei Barbarossa hier gewesen. „So oft wie kein König vor oder nach ihm“, sagte Schirmer. Glanzvolle Treffen und Hoffeste seien typisch für diese Zeit gewesen.

An diese Zeit zu erinnern, das hat sich die Barbarossa-Stiftung zur Aufgabe gemacht. „Es gibt viele Bauzeugen von damals in der Stadt, aber die Wahrnehmung ist bei der Bevölkerung gering beziehungsweise verschoben“, sagte Klaus-Jürgen Kamprad, seit Gründung der Vorsitzende der Stiftung.

Er und seine Mitstreiter versuchten seit fünf Jahren, das zu ändern. Dabei blicke man auf zahlreiche Erfolge zurück. Insbesondere nannte Kamprad die Projekte „Wege zum Mittelalter“ und „Wir bauen eine Burg“.

Wissenschaftliche Arbeit soll ausgebaut werden

„Mit solchen Veranstaltungen gelingt es uns, breite Bevölkerungsschichten anzusprechen. Wenn 1000 Leute kommen, um zu sehen, wie Barbarossa einreitet, ist das einfach toll“, so Kamprad. Bei „Wir bauen eine Burg“ sei es schön zu sehen, wie auf spielerische Art und Weise bei Kindern das Interesse für Geschichte geweckt werden könne.

Das zweiwöchige Projekt „Wir bauen eine Burg“ der Barbarossa-Stiftung in Kooperation mit der Stiftung für benachteiligte Kinder sowie dem Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg richtet sich vorrangig an Regelschüler. Foto: Andreas Bayer

„Wir wollen keine elitäre Welt mit tausend Fakten schaffen und alles um uns herum ausblenden“, sagte Kamprad. Gleichwohl sei es wichtig, auch die wissenschaftliche Arbeit voranzutreiben. Mit Fachtagungen habe sich die Stiftung deutschlandweit einen Ruf erarbeitet, pflege zudem Kontakt zu zahlreichen Universitäten.

Neue Formate erfordern auch hohe Spendenbereitschaft

„Diese Fachtagungen in den nächsten Jahren auszubauen, ist eines unserer Ziele“, sagte Kamprad. Auch wenn sich diese weniger an die Bürger der Stadt richteten, hätten sie doch einen Wert. „Es kommen viele hierher, die Altenburg nicht kannten. Und die sagen dann: Das ist aber eine schöne Stadt hier“, so Kamprad.

Ansonsten wolle die Barbarossa-Stiftung „den eingeschlagenen Weg fortsetzen“ und neue Formate entwickeln. Dafür wolle man eng mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu finden. „Wir wollen nicht als die Schlauen auftreten, die nur zufrieden sind, wenn wir uns durchsetzen“, so Kamprad. Erste spannende Projekte seien bereits in Planung.

Für ihre Ziele sei die Stiftung gleichwohl auf die Spendenbereitschaft der Altenburger angewiesen. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation lässt sich aus dem Stiftungskapital nicht unendlich viel machen“, so Kamprad.

Der fünfte Geburtstag der Stiftung war indes auch das Ende einer kleinen Tradition. Den Barbarossa-Wein soll es in der kommenden Zeit nicht mehr geben, da die Ernte schlecht ausgefallen sei. Die etwa 60 Gäste der Feier bekamen die vorerst letzten Gläser ausgeschenkt.