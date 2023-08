Bauarbeiten und Umleitung in Altenburg

Altenburg. Die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts in der Geschwister-Scholl-Straße/August-Bebel-Straße beginnen.

Am Montag, 21. August, beginnen die Bauarbeiten des zweiten Bauabschnitts in der Geschwister-Scholl-Straße/August-Bebel-Straße in Altenburg. Im genannten Bereich werden neue Abwasserleitungen verlegt und im Anschluss Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Für diese Arbeiten muss der Bereich der Geschwister-Scholl-Straße zwischen Einmündung Brauhaus- und der August-Bebel-Straße (Höhe Inselzoo/Parkhotel) gesperrt werden. Die Brauhausstraße wird zur Sackgasse. Die Zufahrt zum Inselzoo, Freibad und Wohnmobilstellplatz ist über die August-Bebel-Straße weiterhin möglich.

Die Umleitung Richtung Großer Teich und Süd-Ost wird über die Schmöllnsche Straße, Rossplan und Teichstraße eingerichtet. Dafür wird der Verkehr an der Engstelle Teichstraße/Rossplan über eine Ampel geregelt. Es entfallen die Bushaltestellen Am Anger und in der Geschwister-Scholl-Straße. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in der Schmöllnschen Straße/Rossplan und am Großen Teich/Capitol. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis 30. November.