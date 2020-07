Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumpflanzung der Klasse 4a aus Schmölln

Schmölln. Am Freitag, 17. Juli 2020, pflanzte die Klasse 4a der Schmöllner Grundschule am Fuße des Ernst-Agnes-Turmes auf dem Schmöllner Pfefferberg ihre Winterlinde. Anlass dafür war der Abschied der Kinder von ihrer Grundschule. Mit dem neuen Schuljahr wechseln alle an Regelschule oder Gymnasium. Getauft wurde der Baum auf den Namen Willi. Diese schöne Aktion zum Abschluss der Grundschulzeit wurde durch die finanzielle und materielle Unterstützung der Schmöllner Firma Drescher Garten- und Landschaftsgestaltung möglich. Dafür bedanken sich alle Kinder der Klasse 4a, denn sie haben nun eine tolle Erinnerung an die Schulzeit.