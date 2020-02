Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumpflege dient auch dem Schutz von Tieren

Aufmerksame Spaziergänger werden in den nächsten Wochen die Baumpflegearbeiten in der Aue des Deutschen Baches an der Kauerndorfer Allee und an den Pyramidenpappeln an der Hellwiese in Altenburg sicher bemerken.

Im Rahmen eines von der Europäischen Union und dem Freistaat Thüringen geförderten Projektes zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL) werden durch die Naturforschende Gesellschaft Altenburg die alten Kopfweiden am Deutschen Bach gepflegt und die großen Pyramidenpappeln an der Hellwiese eingekürzt.

Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln

Beide Flächen liegen im FFH-Gebiet Nummer 231 „Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln“. Dieses spezielle europäische Schutzgebiet wurde nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ausgewiesen und dient dem Schutz besonders gefährdeter Pflanzen (Flora), Tiere (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitate).

Die Notwendigkeit des Schnitts von Kopfweiden ist vielen Menschen bekannt. Früher wurden die biegsamen Weidenruten zu Körben verflochten. Heute erfreuen wir uns an den knorrigen Bäumen. Das „Auf-Kopf-Setzen“ verhindert das Auseinanderbrechen der alten Bäume.

Doch warum sollen Pyramidenpappeln einen Teil ihres Stammes verlieren? Sind diese Bäume dann nicht tot? Keineswegs. Einerseits treiben Pappeln wie auch Weiden schnell wieder aus. Anderseits bieten die Bäume durch das Herabsetzen des Torsos dem Wind eine geringere Angriffsfläche. Sie können so länger erhalten werden. Zusätzlich bieten auch die nach dem Schnitt etwa für bis sechs Meter hohen Torsi zahlreichen Tierarten Lebensraum. In ihren Spalten und Höhlen leben Insekten, Vögel oder Fledermäuse.

Eremit bevorzugt Mulm

Manche Insekten bevorzugen dagegen den Mulm im Inneren der Bäume. Zu ihnen gehört beispielsweise der seltene Eremit, auch Juchtenkäfer genannt. Seine bis zu sieben Zentimeter großen Larven leben, wie auch die von Rosen- oder Nashornkäfern, im weichen, feuchten, bereits von Pilzen zersetzten Mulm von Obstbäumen, Kopfweiden oder Pappeln. Brechen mulmgefüllte Bäume aufgrund ihres Alters, des Gewichts ihrer ausladenden Kronen oder bei Sturm vorzeitig auseinander, trocknet der Mulm aus. Der Lebensraum aller Mulmbewohner geht verloren. Daher erhält ein rechtzeitig und fachgerecht ausgeführter Radikalschnitt die Artenvielfalt im Altenburger Land.

Für Nachfragen zu den Baumpflegemaßnahmen stehen die Mitarbeiter des Projektes unter der E-Mail-Adresse winter@nfga.de zur Verfügung.