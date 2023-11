Baustart in Tannenfeld weiter unklar

Tannenfeld. Besitzer halten fest an Einrichtung für Demente. Konzept und Planung dafür stehen

Der letzte der Vorträge im Tannenfelder Schlösschen in der Reihe Festival im Sprottetal wurde mit besonderer Spannung verfolgt. Denn der Geschäftsführer der geplanten Einrichtung für Demenzpflege, Burkhard Schreiber, stand Rede und Antwort.

Der Andrang war groß, weil viele nicht mehr daran glauben, dass das mit dem Demenzzentrum noch etwas wird. Aber: „Es geht weiter“, begann Schreiber, „nur nicht in den Dimensionen.“

Idee in die Neuzeit übertragen

Man habe sich vor einigen Jahren entschlossen, ein Demenzpflegezentrum in Ostthüringen zu errichten, weil Demenz ein überregionales Problem sei und die Infrastruktur für Tannenfeld spreche, sagte er. Man wolle mit der Einrichtung eine Blaupause zu Arthur Tecklenburg schaffen, seine Idee in die Neuzeit übertragen. Bei ihm wuchs Tannenfeld auch nach und nach, sagte Burkhard Schreiber.

Man habe sich für Demenz entschieden, weil die Architektur eine optimale Versorgung in den verschiedenen Demenzstufen in den verschiedenen Häusern ermögliche. In der ersten Phase der Demenz soll das weiße Haus für Personen, die autonom sind und das Wohnhaus auf der linken Seite dienen. Planegg ist für die mittlere Demenzstufe vorgesehen und höhere Stufen sollen im Tal versorgt werden. Die Gebäude geben die Demenzpflege vor. Die markanten Häuser und die Parkstrukturen liefern Fixpunkte, so der Investor.

Öffentlichkeit willkommen

Der Park wird öffentlich begehbar bleiben. Es soll ein integratives Projekt werden, fuhr er fort. Es werde für die Besucher eine neue Form des Parkspaziergangs werden. Denn die Patienten werden im Park präsent sein. Man wolle nicht ausgrenzen, weder Besucher, noch Kranke.

Seit dem Erwerb des Geländes samt Immobilien habe sich einiges geändert. Abhanden gekommen war den Investoren der Betreiber. Es sei schwierig, ein Unternehmen zu finden, das die Philosophie der Besitzer trägt, weil es in Deutschland kein vergleichbares Objekt gebe, so Burkhard Schreiber.

Zuerst wird man mit der Sanierung von Haus Planegg beginnen. Für das rote Haus ist die Planung fertig. Das sei schwierig gewesen, da es keine Pläne, keine Grundrisse gab, nichts war vermessen. Die Bausubstanz sei hervorragend. Das Haus wird im Einklang mit dem Denkmalschutz saniert, wird also auch sein Aussehen behalten. Es soll barrierefrei werden. Deshalb muss ein Fahrstuhl eingebaut werden. Der Bauantrag dafür soll nun zeitnah gestellt werden, sagte er.

Dem Argument, es geschehe doch seit Jahren in Tannenfeld gar nichts, entgegnet der Geschäftsführer, dass sehr wohl etwas geschehe. So wurde in diesem Jahr auf dem ehemaligen Wirtschaftsgelände ein Parkplatz für 120 Fahrzeuge errichtet. Auch wird der Park gepflegt, Sichtachsen werden geschnitten. Es stehen nicht nur die Häuser, auch der Park steht unter Denkmalschutz, so Schreiber. Ein Denkmal in privater Hand müsse sich aus der Nutzung heraus finanzieren. Ökonomie und Kultur beißen sich meist. Es gehe um den betriebswirtschaftlichen Nutzen, wobei Baukosten und Zinsen eine Rolle spielen.

Seit 2020, sei man bereit gewesen, zu bauen. Doch die Zinsen hatten sich vervierfacht, die Baupreise stiegen und stiegen. Wenn man im Jahr 2020 von einer Million Baukosten für ein Objekt ausgehen konnte, haben die sich derzeit durch die Baupreisanstiege und bisherigen Zinserhöhungen auf 2 Millionen erhöht, sagt der Bänker. Da sich ein Objekt von der Miete ernährt, wären die Kosten für die Mieter doppelt so hoch. Deshalb habe man gewartet. Man wolle kein elitäres Pflegeheim sein.

Burkhard Schreiber geht davon aus, dass sich in absehbarer Zeit die Baukosten wieder verringern werden. Die Zinsen sind gesunken, die Baupreise werden es auch, weil die Bauaufträge seit geraumer Zeit sinken, sich die Auftragsbücher leeren. „Wir wollen am ursprünglichen Plan der bezahlbaren Mieten festhalten“, so der Bänker. Sicher wäre ein Neubau günstiger. Aber hier erfolge die Sanierung unter Denkmalschutzaspekten. Struktur und Kultur finden sich nicht in einem Neubau wieder. Diese Einzigartigkeit in Tannenfeld müsse erhalten bleiben, betont Schreiber. Er könne indes keine Zeitschiene angeben. Aber am Konzept ändere sich nichts.

Eine Aussage traf der Sprecher der Investorengruppe auch zum Schloss. „Grundsätzlich werden wir den Schlosssaal für kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen öffnen. Jedoch keinesfalls für private Veranstaltungen. Dort, wo wir sagen, dass passt für Tannenfeld, wird es ermöglicht. Natürlich wird es keine Metallica-Konzerte geben. Thematische Veranstaltungen schon, aber auch keine politischen“, so Burkhard Schreiber.

Bereit für Gespräche

Man stehe für Gespräche zur Verfügung, aber nicht für Privatpersonen, betont er. Er könnte sich auch vorstellen, dass die Deutsche Rhododendrengesellschaft hier wieder ihre Jahrestagungen abhält. Bis zur Wende tat dies die Gesellschaft in der DDR immer. Dann erfolgte die Vereinigung der beiden Gesellschaften aus Ost und West. Nun könnte die nächste Jahrestagung in Reminiszenz an 30 Jahre gemeinsame Rhododendrengesellschaft durchaus hier stattfinden, wünschte sich der Investor.