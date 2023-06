Bautagebuch als Sonderschau in Heimatstube Gößnitz

Gößnitz. Sanierungen im Freibad Gößnitz dokumentiert

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Gößnitz sind beendet, die diesjährige Saison gesichert. Dafür musste die Stadt einige Hürden nehmen, wie jetzt in der Heimatstube Gößnitz zu sehen ist.

26 Schautafeln und einausgebauter Ablassschieber

Dort ist ab Sonntag, 4. Juni, das Bautagebuch der Freibadsanierung ausgestellt, das die Arbeiten von Beginn der Maßnahme bis zur Fertigstellung Revue passieren lässt. Viele Fotos zu den verschiedenen Bauabschnitten wurden geschossen. Aus diesem Bildmaterial entstand das Bautagebuch, das im Rahmen einer Sonderausstellung in der Heimatstube Gößnitz zu sehen ist.

Vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung und Übergabe am 1. Dezember 2022 können sich die Besucher anschauen, was im vergangenen Jahr, als das Freibad geschlossen hatte, alles erneuert und repariert werden musste.

Die Ausstellung dokumentiert mit 26 Schautafeln die Notwendigkeit der Baumaßnahme. Ein ausgebauter Ablassschieber beweist ebenfalls deren Dringlichkeit und komplettiert diese Schau.

Die Heimatstube Gößnitz ist ab Sonntag, 4. Juni bis 1. Oktober sowie am 3. Oktober jeweils sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Gruppen ab sieben Personen können andere Termine vereinbaren entweder in der Stadtbibliothek Gößnitz oder per Telefon unter 034493/22670.