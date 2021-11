Bauzaun dient in Altenburg als Ausstellungsfläche

Altenburg. Motive des Altenburger Fotografen Jens Paul Taubert sind am Lindenau-Museum zu sehen.

Seit Mitte Juli dieses Jahres wird das Lindenau-Museum Altenburg am Fuße des Schlossberges von einem Bauzaun eingekreist. Gegenwärtig dient er dem Schutz des Gebäudes vor Randalierern – und bietet zugleich eine gute „Ausstellungsfläche“.

Rückschau aufs Umzugsgeschehen

Dass ein Bauzaun auch eine gute Ausstellungsfläche bietet, beweist derzeit die Umzäunung um das Gebäude des Lindenau-Museums in der Gabelentzstraße: Dort sind derzeit etwa 20 Motive des Altenburger Fotografen Jens Paul Taubert zu sehen, die eine Rückschau auf das letztjährige Umzugsgeschehen des Lindenau-Museums vom Schlossberg in die Stadtmitte erlauben.

So wird unter anderem nochmals ein Blick zurück auf den anspruchsvollen Transport der Gipsabgüsse und der museumseigenen Bibliotheken geworfen. Zusammen mit weiteren Werken aus dem Bestand des Lindenau-Museums wurden sie im ersten Halbjahr 2020 in das Interim in der Kunstgasse 1 gebracht, wo sie nun neben einer kleinen Dauerausstellung in einem Schaudepot besichtigt werden können.

Die Impressionen rund um das Lindenau-Museum am Fuße des Schlossberges sind nun über einen längeren Zeitraum zu sehen und werden sogar noch ergänzt: Auf drei großen Holzflächen werden in Kürze Arbeiten angebracht, die von zwei sechsten Klassen aus dem Spalatin-Gymnasium im Rahmen ihres Kunstunterrichts im Lindenau-Museum entstehen.

Collage wird erstellt

An jeweils vier Projekttagen beschäftigen sich die Schüler auf vielfältige Weise mit Figuren aus der Gipsabguss-Sammlung des Hauses. Ihre Auseinandersetzung mit den Werken findet sich anschließend auf einer Collage wieder, die später als großformatige Kopien auf die Holztafeln aufgebracht werden.

Zusammen mit den Fotos verleihen sie dem Museumsgebäude während seiner Schließung ein standesgemäßes Erscheinungsbild.

