Beerwalde: Sirch Behälterbau seit drei Jahrzehnten auf Wachstumskurs

Beerwalde. In diesem Jahr wurden in dem Werk sieben neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Sirch Behältertechnik GmbH in Beerwalde feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen an diesem Standort. Grund zum Feiern, doch eine Party für alle Betriebsangehörigen muss ausfallen. „Coronabedingt. Leider“, wie Thomas Krol bedauert. Trotzdem ist der Geschäftsführende Gesellschafter zufrieden: dem Unternehmen gehe es gut, das sei das Wichtigste.